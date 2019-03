Kold nat i vente - temperaturen kan falde til fem graders frost

Mens vi havde regulær forårsvarme lørdag med op til 16,7 grader, så er vejret søndag blevet markant koldere.

Det er kun begyndelsen - for når solen går ned søndag aften, så styrtdykker temperaturen hurtigt til tæt på frysepunktet.

Natten igennem vil temperaturen falde yderligere, og tidligt mandag morgen omkring solopgang, vil temperaturen mange steder befinde sig mellem to og frem graders frost.

Lokalt, i det indre af Jylland, kan temperaturen endda være endnu lavere.

Det er kombinationen af kold polarluft over landet, skyfri forhold og en aftagende vind, som giver den perfekte 'opskrift' på en kold nat. Havde vi derudover haft snedække, ville det kunne blive endnu koldere.

Forventede temperaturer mandag morgen. Ved kyster bliver det lunest, mens der lokalt kan være ned til fem-seks graders frost i det indre af Jylland. Foto: TV 2 Vejret

Over 20 graders forskel på under to døgn

Med en vinterkold nat i udsigt, så kan temperaturen nå at svinge over 20 grader på under to døgn.

Lørdag blev årets hidtil varmeste dag, og temperaturen nåede 16,4 grader på Djursland. Hvis temperaturen mandag morgen er faldet til fem graders frost, vil det være en temperaturforskel på cirka 22 grader.

Nattefrost i april er dog helt normalt - så sent som sidste år, nåede temperaturen ned på -6,8 grader natten til den 2. april.

Derimod har marts og februar i år budt på usædvanligt høje minimum-temperaturer, og dermed er der en reel mulighed for at den kommende nat vil byde på lavere temperaturer end der blev målt i både februar og marts.

Hvis det sker, så er det første gang siden 1990.