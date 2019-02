Kold nat i vente - risiko for 'frysende våde vejbaner'

Det er en god idé at køre ekstra forsigtigt, hvis man skal ud i trafikken i aften-, natte- og morgentimerne. Der er nemlig udsigt til en kold nat med temperaturer godt under frysepunktet og udbredt risiko for glatte veje.

Søndagens vejr har indtil videre været todelt med skyer og gråvejr øst for Storebælt, mens solen skinner fra en næsten skyfri himmel over store dele af Fyn og Jylland.

Læs også Populært pizza-koncept kommer til Jylland

Det klare vejr med få skyer, breder sig videre mod øst, således at det efterhånden klarer op i hele landet. Det er dog meget tvivlsomt, om solen når at få lov til at skinne over den østlige del af Sjælland, inden den går ned lidt i 17.

I takt med at det klarer op, og solen går ned, falder temperaturen hastigt, og i aftentimerne vil der efterhånden være frostvejr i størstedelen af landet. Undtagelsen er dog kystnære områder, hvor mildere luft fra havet kan blæse ind over land.

Satellitbillede over Danmark søndag middag. Opklaringen over Jylland breder sig mod øst, så det klarer op i hele landet. Foto: Screendump / NOAA

Risiko for glatte veje

Frostvejr i sig selv giver ikke glatte veje - på samme måde som at der heller ikke altid dannes dug, når vi har nætter med temperaturer over frysepunktet.

Førend det kan blive glat, skal der være fugt eller vand til stede. Enten i form af sne, is eller rim. Hvis luften er tilstrækkeligt tør, så kan der være nok så koldt, uden at det derfor bliver glat.

Men netop natten til mandag, er der både sne og fugt til stede. I det nordlige Jylland ligger der fortsat en del sne, som kan give glatte veje - og mod øst kan man heller ikke vide sig sikker.

Her faldt der både regn, slud og tøsne i løbet af lørdagen og natten til søndag, og derfor er mange veje og omkringliggende områder fortsat våde.

Læs også Unge i uheld - bil endte på siden i rabatten

Vandet på kørebanerne vil derfor fryse til is i nattens løb - det som er kendt som 'frysende våde vejbaner' - selvom vejen umiddelbart bare kan se våd ud.

I størstedelen af Danmark vil temperaturen falde til mellem frysepunktet og fem graders frost, men i Nordjylland, hvor der er snedækket, kan temperaturen i de tidlige morgentimer nærme sig ti graders frost.

Vinterens foreløbigt koldeste morgen havde vi i tirsdags, hvor der i Stenhøj i Vendsyssel blev målt -10,6 grader.