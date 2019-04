Kok smider plastik ud i spandevis: - Jeg har det dårligt med det

Det kommer både flydende og fast. I spande og beholdere. Af plast. Masser af plast, som Christian Lange møjsommeligt sørger for at køre på genbrug i renvasket stand, når han er kommet til bunds i de mange spande og det, der ligner.

Men kokken, der hver måned laver 700 retter mad i et forsamlingshus i Kjellerup ved Silkeborg, mener, at der må være plads til forbedringer.

- Jeg har det dårligt med at smide så meget ud. Det kunne være rigtig godt, hvis der var mere plastemballage, der kunne genbruges til fødevarer, siger Christian Lange til TV 2.

Efterlyser mere Glas og Gaffel-symbolik

Som reglerne er i dag, skal der være et Glas og Gaffel-symbol på plastemballagen, for at den er godkendt til at blive brugt til et bredt spekter af madvarer.

Hvis der ikke er Glas og Gaffel-symbol på plastikken, kan man i princippet kun bruge den til den samme type fødevarer, de blev leveret i. Nogle plastprodukter er eksempelvis ikke egnede til varme, fede eller sure fødevarer.

Hvis man bruger emballage eller køkkengrej forkert, er der risiko for, at der overføres kemiske stoffer fra plasten til maden og dermed til de personer, der skal spise den.

Derfor ender rigtig meget af fødevareindustriens emballage med at blive kørt ud til genbrug eller skrald i stedet for at blive brugt direkte og på stedet.

Fødevareindustrien efterlyser mere plastik, der kan genbruges til madvarer. Genanvendelsen er på vej, siger Plastindustrien. Foto: Troels Esmarch

Christian Lange køber selv godkendte plastbeholdere til forsamlingshusets køkken. Det ville være overflødigt, hvis hans brugte emballage bare havde den korrekte mærkning.

- Det er lidt fjollet, hvis man først smider noget plastik ud og så skal købe noget andet. Og dem, jeg så køber, går også i stykker på et tidspunkt, så det spilder flere ressourcer, forklarer kokken.

Brancheformand Leif Wilson Laustsen fra FødevareDanmark mener, at problemet er betydeligt.

- Det er et meget stort problem i hele den danske fødevareindustri, siger Leif Wilson Laustsen, der selv er indehaver en af mindre slagterbutik.

Producenter bør målrette indsatsen

Han efterlyser, at plastproducenterne begynder at målrette indsatsen og gøre det nemmere for fødevareindustrien at udstikke en miljøvenlig kurs.

I Plastindustrien vil man gerne være med til at sætte gang i en mere grøn udvikling.

- Det er en omstilling, der skal i gang. Vi har i mange år været i gang med at afbrænde vores plast og husholdningsaffald, og nu har vi fået fokus på genanvendelse. Det vil vi gerne være med til, siger miljøchef Christina Busk fra Plastindustrien.

Flere end fire millioner danskere får jævnligt afhentet plast hjemme i deres private bolig. Og antallet stiger konstant. Efter afhentning bliver plasten sorteret og gjort klar til genbrug. I 2018 blev det til cirka 30.000 tons, men en brøkdel - 15 procent - af al den møjsommeligt indsamlede plast, genopstår i nye former og formål, viste en opgørelse fra Jyllands-Posten sidste efterår.

- Hvis man vil noget med genanvendelsen af plast, skal der stilles håndfaste krav til industrien, siger Mikkel Brandrup, der er politisk chef i Dansk Affaldsforening.