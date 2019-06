Klar til valgaften: Her er tidspunkterne, du skal holde øje med

Grundlovsdag rimer i år på valg til Folketinget.

Danskerne skal til stemmeurnerne i tidsrummet mellem klokken 8.00 og 20.00.

Udfaldet af folketingsvalget tegner på forhånd spændende. For flere partier balancerer ifølge de seneste meningsmålinger på spærregrænsen. Og hvilke partier skal danne en kommende regering?

TV 2 har samlet et kronologisk overblik over de vigtigste tidspunkter på 'demokratiets festdag' her.

20.00 - valgstederne lukker

Foto: Martin Sylvest - Ritzau Scanpix

Stemmerne tælles op.

20.00 - første exitpolls

Foto: Tim Kildeborg Jensen - Ritzau Scanpix

Både TV 2 og DR bringer deres exitpolls, når valgstederne er lukket. Exitpolls er baseret på interviews med vælgere, der har været i stemmeboksene og sat deres kryds.

Ved valget til Europa-Parlamentet søndag 26. maj var der eksempelvis forskel på ét enkelt mandat til Dansk Folkeparti mellem DR og TV 2s første exitpolls.

I forbindelse med den første exitpoll vil TV 2 kunne nævne de første navne på medlemmer af folketinget, som der forventes at blive valgt ind.

21.00 - første prognoser

Foto: Thomas Lekfeldt - Ritzau Scanpix

De første prognoser vil give en pålidelig indikation af resultatet for valgaftenen.

Her vil det med en vis sikkerhed blive afsløret, om det er statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) eller Mette Frederiksen (S), der kan glæde sig over vælgernes dom.

21.30 og frem til midnat - løbende resultater

Foto: Nikolai Linares - Ritzau Scanpix

Resultaterne af de enkelte valgsteder og valgkredse bliver gjort op.

Omkring klokken 21.30. De første kredsresultater ventes. I 2015 var det Aabenraa og Favrskov, der var først. Der er i alt 92 valgkredse.

Omkring 22.00 - første storkredsresultat ventes

Foto: Andreas Müller (Wikipedia)

Første storkredsresultat ventes at komme cirka klokken 22. I 2015 kom resultatet fra Bornholms Storkreds klokken 22.06. Der er i alt 10 storkredse.

Resultaterne vil fortsætte med at komme ind hele aftenen og formentlig ud på natten.

I løbet af de sidste to timer frem mod modnat vil flere partiledere holde taler til deres respektive partiers valgfest.

Omkring midnat - Endeligt landsresultat ventes klar

Foto: Colourbox

Det er først omkring midnat, når et endeligt resultat af folketingsvalget er tæt på at være klar, at Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen ventes at vise sig til deres valgfester for at holde tale.

Efter midnat - partilederrunde

Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Samtlige 13 partiledere samles til debat på Christiansborg, når det endelige valgresultat ligger klar. I 2015 blev resultatet af folketingsvalget offentliggjort klokken 00.44.

Debatten styres af TV 2s vært Cecilie Beck og Kim Bildsøe Lassen fra DR.

Torsdag 6. juni - de personlige stemmer

Foto: Privatfoto

De personlige stemmer bliver gjort op over hele landet.

Det bliver afgjort, hvem der bliver valgets stemmesluger, og vi får samtidig svar på mange af de interne dramaer mellem folketingsvalgets kandidater i de enkelte storkredse.

TV 2 vil fra klokken 11.00 og resten af dagen sætte navne på de 175 danske medlemmer af Folketinget.

I 2015 blev flere af de store dramaer først endelig afgjort om aftenen dagen efter valget, så der er god grund til løbende at holde øje med overblikket over alle de nyvalgte folketingsmedlemmer.