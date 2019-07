Kig op i aften - der er delvis måneformørkelse

Tirsdag aften kan vi blive vidne til et spektakulært syn på aften- og nattehimlen, når Jordens skygge dækker en del af Månen.

Det giver anledning til en såkaldt delvis (partiel) måneformørkelse, hvor op mod 65 procent af Månen bliver dækket af Jordens skygge.

Månen bliver kobberrød

Man kunne måske tro, at Månen ville 'forsvinde', når Jorden skygger for Solens stråler, men lys har den egenskab, at det kan gå om hjørner.

Lyset bliver således afbøjet af Jordens atmosfære, samtidig med at passagen gennem atmosfæren giver lyset den rødlige farve, som vi også oplever ved solopgang og solnedgang.

Delvis måneformørkelse i Berlin i Tyskland 7. august 2017. Nogenlunde sådan vil fuldmånen tage sig ud på aftenhimlen tirsdag. Foto: HANNIBAL HANSCHKE - Scanpix Denmark

Det kobberrøde lys rammer Månen, som befinder sig i den såkaldte halvskygge, hvilket giver Månen en karakteristisk og spektakulær farve. Den kobberrøde fuldmåne bliver ofte omtalt som en blodmåne med henvisning til farven.

Månen står lavt på himlen

Månen står op mod sydøst klokken 21.37, og blot 24 minutter senere, klokken 22.01, begynder den delvise måneformørkelse.

Klokken 23.30 er den delvise formørkelse på sit højeste, hvor 65 procent af Månen er dækket af Jordens halvskygge, mens Månen først bevæger sig ud af Jordens skygge klokken 00.59 natten til onsdag – mens den vil befinde sig mod syd.

I hele formørkelsesperioden vil Månen stå lavt på himlen, blot mellem 2 og 12 grader over horisonten.

Forventet skydække tirsdag aften klokken 22, når den partielle måneformørkelse starter. Foto: TV 2 Vejret

Bedst vejr mod nord og øst

For at måneformørkelsen overhovedet kan ses fra Danmark, kræver det naturligvis, at der ikke er skyer på himlen til at dække for Månen.

Selv om skyprognoser er forbundet med særlig stor usikkerhed, så tyder alt på, at der er størst chance for at se den delvise måneformørkelse i den nordlige og østlige del af Danmark.

Skyforholdene klokken 23.30 tirsdag aften, hvor den partielle måneformørkelse er på sit højeste. Foto: TV 2 Vejret

Her vil der være stort set skyfrit vejr og dermed god mulighed for at se Månen stå op i løbet af aftenen.

Længere mod syd og vest vil der derimod være flere skyer på himlen, men da Månen står op mod øst, kan man være heldig, at skyerne ikke dækker den østlige horisont fuldstændig.

Skyerne breder sig i aftenens løb langsomt mod nord og øst, men det klare vejr ventes at forsætte det meste af aftenen over den nordøstlige del af landet.

Næste delvise måneformørkelse om tre år

Får man ikke oplevet den delvise måneformørkelse tirsdag aften, skal man væbne sig lidt med tålmodighed.

Den næste delvise måneformørkelse kan nemlig først ses fra Danmark 16. maj 2022, mens vi må vente hele seks år, til 7. september 2025, for at se den næste totale måneformørkelse i Danmark.

Forventet skydække natten til onsdag klokken 1, hvor den partielle måneformørkelse slutter. Foto: TV 2 Vejret