Karaktergennemsnittet stiger for alle grupper af studenter

Danske gymnasieelever får højere karakterer end tidligere.

Fra 2010 til 2018 er karaktergennemsnittet for studenter steget fra 6,6 til 7,2. Det skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

I alle årene har karaktererne været højere i Region Hovedstaden og Region Midtjylland end i de tre andre regioner.

I Region Midtjylland er karaktergennemsnittet for studenter steget fra 6,7 til omkring 7,3 fra 2010 til 2018.

Også antallet af studenter, der får meget høje karakterer, er steget. I 2010 fik 8,8 procent af studenterne i hele landet et gennemsnit på mindst 10, og i 2018 var dette tal steget til 15,1 procent.

- De voksende andele med høje karakterer hænger sammen med, at karakterniveauet er steget på alle gymnasiale uddannelser, i alle dele af landet og for studenter med forskellige baggrunde, siger Nikolaj Kær Schrøder Larsen, som er fuldmægtig hos Danmarks Statistik, i pressemeddelelsen.

Kvinderne ligger en smule højere end mændene med et samlet karaktergennemsnit på 7,4, mens mændenes samlet ligger på 6,9 på landsplan.

00:26 VIDEO: I Aarhus er der tradition for, at de aarhusianske studenter hopper i springvandet 'Agnete og Havmanden'. Luk video

Højest i hovedstaden

Stigningen i karaktergennemsnittet gælder studenter på alle gymnasiale uddannelser - det vil sige STX, HHX, HTX og HF-enkeltfag. Størst er stigningen i karaktergennemsnit for studenter på HTX med 0,9 procent fra 2010 til 2018.

I region Hovedstaden er karaktergennemsnittet højest med 7,3, mens det er lavest i region Sjælland med 6,9.

Også blandt kvinder og mænd med anden etnisk herkomst end dansk er karaktergennemsnittet steget. For kvindelige efterkommere og kvindelige indvandrere lå snittet i 2018 på 6,3 og 6,4. For mandlige efterkommere og mandlige indvandrere lå det på 5,9 og 6,0.

Om karaktergennemsnit Den højeste karakter på syv-trinskalaen er 12. Men studenterne får justeret deres gennemsnit med faktor 1,03, hvis de har haft et ekstra fag på højeste niveau og faktor 1,06, hvis de har haft to ekstra højniveaufag. Tallene i denne artikel er justeret for ekstra højniveaufag. Langt de fleste studenter, som har fået 12 eller mere i gennemsnit, har fået ganget deres karaktergennemsnit. Studenter på HF-enkeltfag og International Baccalaureate (IB) får ikke justeret deres gennemsnit ved ekstra fag på højt niveau. Kilde: UddannelsesGuiden, Undervisningsministeriet

Minister droppede ny topkarakter

Og netop karakterer er noget, som uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) ønsker at sætte fokus på. Hun meldte torsdag ud, at hun dropper at indføre den nye karakter 12+, som den tidligere regering har foreslået, og at hun vil lave om på karaktersystemet.

Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det nuværende karaktersystem har for meget fokus på fejl, mens hun også ser problemer med skalaens syv trin, som går fra -3 til 12.

- I mine øjne er det en fejl, at man har lavet en skala, som får de unge til at starte på 12, og så trækker man fra for hver fejl, der laves. Det er en helt usund fejlfinderkultur i mine øjne. Det er også problematisk, at springene på midten er så store, at det kan være utroligt svært at rykke sig som studerende, siger ministeren.

Ane Halsboe-Jørgensen har dog endnu ikke et fast bud på, hvordan et nyt karaktersystem skal se ud.