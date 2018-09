Læsning efter skoletid virker for Laura og Anne Sofie: - Jeg læser hurtigere nu

På Højvangskolen i Horsens blev der slået alarm, da karaktergennemsnittet i afgangsprøven i læsning for 9. klasses-eleverne faldt fra 6,5 til 6, selvom man på skolen har haft ekstra fokus på læsning de senere år.

- Det er det nærmeste, man som rutineret skoleleder kan komme chok, siger skoleleder Jens Bay til TV 2.

Det er baggrunden for, at skolen nu har indført læsning efter skoletid for eleverne i de ældste klasser - når eleverne kommer hjem fra skole hver dag, skal forældrene sørge for, at deres børn læser mindst 20 minutter hver dag.

- I starten synes jeg, det var meget, men nu er det fint nok, siger Laura Frederiksen, der går i 7. klasse på Højvangskolen.

Flere af eleverne på Højvangskolen mærker forskel: De læser faktisk hurtigere, efter at være begyndt at læse mere.

Blandt forældrene har kravet til dem om, at de skal sørge for, at deres børn får læst ført til selvransagelse. Lauras mor, lægesekretær Lene Frederiksen, indrømmer, at hun heller ikke selv læser så meget.

- Vi er jo ret dårlige rollemodeller selv, fordi vi jo heller ikke er særligt gode til at læse. Vi læser jo rigtig mange opdateringer, og man bladrer lynhurtigt videre til det, man synes er interessant, siger Lene Frederiksen.

Delte meninger

Blandt Lauras klassekammerater på Højvangsskolen er der delte meninger om ideen - nogle af eleverne synes, det er for meget, at de nu også skal læse efter skoletid.

- Folk har jo fritidsinteresser, og man kan også godt tænke sig at være sammen med sine venner, siger Anne Sofie Rebergaard.

Men hun kan selv mærke, at det trods alt har gjort hende bedre til at læse.

- Jeg kan mærke, jeg læser hurtigere nu - og læser flere rigtige ord, siger Anne Sofie Rebergaard.

Skolen kontrollerer ikke eleverne, så det er helt op til dem og deres forældre at sørge for, at de får læst efter skoletid.