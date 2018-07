Kan du heller ikke holde varmen ud? Her er seks gode råd til dig

Det danske vejr har slået rekorder i år med temperaturer omkring de 30 grader.

Og selvom det kalder på is, strandture og glade dage, så er der også en bagside. For varme kan udover at øge risikoen for dehydrering også give søvnbesvær, og mange søger derfor nedkøling.

Det viser sig blandt andet i landets elektronikforretninger, hvor diverse blæseapparater bliver revet ned af hylderne.

For de færreste synes, at det er behageligt at lægge sig til at sove i et soveværelse, der dirrer af varme eller stå i køkkenet over gryderne, hvor luften står helt stille.

Er du en af dem, der synes, at de høje temperaturer er ved at være lidt for meget, så kan du nedenfor finde seks tips til bedre at holde varmen ud:

1. Find vejen til bedre søvn Manglende søvn er en af de største gener for mange i det varme vejr, men heldigvis findes der råd for det:



En ting, der selvfølgelig er nemmest at efterleve, hvis du har ferie, er ikke at gå for tidligt i seng. På den måde er søvnpresset større, og du er mindre tilbøjelig til at vågne på grund af varme i løbet af natten. Det fortæller overlæge og ekspert i søvnsygdomme hos Søvnexperten Jan Ovesen.



Han anbefaler, at gardinerne er trukket for hele dagen, så solen ikke kan komme ind og at lade vinduerne stå på klem. Inden sengetid kan du så lufte ud og få noget kølig luft ind.



Det kan også hjælpe at tage et koldt bad inden sengetid - det vil holde varmen lidt på afstand, når man skal falde i søvn.

2. Drik nok - og det rigtige



Ældre og dehydrede personer har særlige behov og skal sørge for, at væskeindtaget er varieret (saftevand, juice, danskvand mm.).



- Der er ikke nogen salte i almindeligt vand fra hanen, og det gør, at indholdet af salt i din krop falder, og det kan man også dø af,



Tiltagende træthed, manglende fødeindtagelse, hukommelsessvigt og koncentrationsbesvær er tegn på, at man er dehydreret. Det er nemmere for kroppen at holde varmen ud, hvis den får nok væske. Ifølge Michael Hansen-Nord, der er ledende overlæge på akutmodtagelsen i Odense, bør du drikke to til to og en halv liter væske i døgnet, når det er så varmt, som det er nu.Ældre og dehydrede personer har særlige behov og skal sørge for, at væskeindtaget er varieret (saftevand, juice, danskvand mm.).- Der er ikke nogen salte i almindeligt vand fra hanen, og det gør, at indholdet af salt i din krop falder, og det kan man også dø af, har overlægen udtalt. Tiltagende træthed, manglende fødeindtagelse, hukommelsessvigt og koncentrationsbesvær er tegn på, at man er dehydreret.

3. Få mest muligt ud af din blæser Er du den heldige ejer af en blæser eller en vifte, så er det en god idé at stille den foran et åbent vindue om natten, hvor luften er koldere.



Hvis blæseren kan sættes til at køre fra side til side, så får det luften til at cirkulere, hvilket hjælper din krop med at køle ned.



Trænger du til en seriøs nedkøling, kan du komme vand på dit tøj og stille dig foran blæseren.

4. Drop hård motion Varmen er også en undskyldning for ikke at dyrke hård motion midt på dagen, da det kan gøre selv unge og veltrænede mennesker dårlige. Det anbefales i stedet, at du for eksempel løber tidligt om morgenen eller sent om aftenen, hvor luften er lidt køligere.

5. Søg kulden Det er måske lettere sagt end gjort, da der ikke er nogen steder i Danmark, hvor det er decideret koldt. Men et sted som Klitmøller, der ligger i det nordvestlige Jylland, lufter det lidt mere end andre steder, fortæller TV 2s vejrvært Danny Høgsholt.



Kigger man på Europa, er det særlig godt at undgå flere af de vestlige lande, hvor temperaturerne er helt oppe omkring de 36 grader.



Island er i øjeblikket det koldeste sted med temperaturer omkring 14 grader og Nord-Norge omkring de 18.