Kæmpe plast-bjerg hober sig op i Randers: Risikerer at skulle brænde borgeres sorterede affald

Jørgen Niemann går over til stigen og klatrer op på toppen af et bjerg af plastikaffald, der bare er vokset og vokset siden 2013. Cirka 700 tons vejer kødbakkerne, folierne og plastemballagen under ham.

Alt sammen er plastaffald fra borgerne i Randers Kommune, hvor Jørgen Niemann er sektionsleder.

Læs også Jørn er træt af farligt affald på stranden: - Børn skærer sig på glasset

- Denne her bunke affald betyder ganske meget for mig, for det stammer tilbage fra den tid, hvor vi sagde til vores politikere, at vi ville genanvende det. Vi lovede, at vi ikke ville sende det til forbrænding, siger han fra toppen.

Men i dag – fem år efter – er det endnu ikke blevet genanvendt.

For der er er ingen, der vil have det. Og netop dét problem er der rigtig mange grønne kommuner og virksomheder, der står med lige nu.

Northside-festivalen i Aarhus har været nødt til at brænde meget af deres indsamlede plastaffald. Foto: Axel Schütt - Ritzau Scanpix

Grønne festivaler tvunget til at brænde af

TV 2 fortalte i går om Jens Ottesen, der sammen med mange andre frivillige samlede plastikaffald på musikfestivalen Tinderbox i Odense, fordi han havde fået besked om, at det skulle genanvendes.

Men det viste sig, at der ikke var nogen, der kunne tage imod festivalens affald, og derfor er meget af plasten blevet brændt – og endnu mere risikerer samme skæbne:

- Nogle gange viser det sig, at det ikke er muligt at afsætte al vores plastikaffald til modtageranlægget, og så risikerer vi, at noget havner i forbrænding, siger Jakob Baungaard, der er ressourceansvarlig på Tinderbox.

Læs også Aarhusianerne sorterer affald flittigt – men halvdelen ender stadig forkert

Også Northside-festivalen i Aarhus har været nødt til at brænde meget af deres indsamlede plastaffald, oplyser Jakob Baungaard til TV 2.

Problemet for både Randers Kommune, Tinderbox og Northside er, at der kun findes ét anlæg i Danmark, som kan rense plastik, der har været i berøring med fødevarer. Og først når plasten er ren, kan den genanvendes.

Sved på panden i Langå

Stedet, der kan det, er Dansk Affaldsminimering.

Midt på marken i Langå, lidt syd for Randers, tårner plastbjergene sig op, og indenfor i den grå hal er der run på.

Læs også Aarhus har et stort problem med fugle, der hiver affald op af skraldespande

Det strømmer nemlig ind med forespørgsler fra blandt andre kommuner og festivaler, som står i kø for at få renset deres affald, og det har givet de ansatte sved på panden.

- Vi har rigtig mange henvendelser – lige fra den lille, danske mand til erhvervsfolk i Egypten - og det, I ser her, er kun en dråbe af det materiale, vi har tilgængeligt rundt om i landet, siger Christian Bille, der er driftsleder i Dansk Affaldsminimering, og peger på de mange tons affald, der står rundt om ham.

Christian Bille viser et lille udsnit af den plast, der venter på at komme igennem deres nye vaskeanlæg. Hver palle indeholder cirka 600 kilo. Foto: Morten Schultz / TV 2

Den fyldte ordrebog har betydet, at eksempelvis Tinderbox og Northside har containere fyldt med affald, som de håber, Dansk Affaldsminimering får tid til at vaske, inden ejerne af containerne mister tålmodigheden og sender det til forbrænding. Og flere kommuner har ligeledes plastaffald stående i standby position i containere og på affaldsstationer rundt om i landet.

Men de må væbne sig med tålmodighed, for vaskeanlægget hos Dansk Affaldsminimering er så nyt, at der går 14 dage endnu, før det er køreklart. Når det er det, kan det vaske cirka to tons plastaffald i timen, 24 timer i døgnet, siger Christian Bille.

Læs også Skraldemænd afbryder strejke: Nu får du igen tømt dit skrald

- Det er jo ærgerligt, hvis folk må brænde det af, for det udleder alt, alt for meget CO2. Konsekvensen af ikke at have de her anlæg, er jo, at vi ødelægger miljøet, siger Christian Bille, hvis mission er slet ikke at brænde noget plastik af overhovedet.

Dansk Affaldsminimering ligger i Langå sydvest for Randers. Foto: Google Maps

Kina har sat foden ned

Årsagen til Dansk Affaldsminimerings succes - og virksomhedernes, kommunernes og festivalernes grå hår - er, at Danmark i stil med mange andre lande i årevis har sendt rugbrødsposer og plastbakker fra husholdningsaffaldet så langt som til Kina for at komme af med det.

Men nu har kineserne sagt fra.

Læs også Sommervejrets bagside: Byens parker ligner en svinesti

De vil ikke længere danne plastskraldedepot for resten af verden, og derfor er Danmark nu tvunget til at finde andre måder at håndtere plastaffaldet på.

Det er i den forbindelse, at Dansk Affaldsminimering har opfundet et vaskeanlæg, som er så unikt, at TV 2 end ikke må fotografere det.

Lektor: Politikerne må træde til

Pt. står otte kommuner i kø til at få renset deres plastaffald hos Dansk Affaldsminimering, oplyser virksomhedens direktør, Kim Dalsgaard, til TV 2.

Og de håber på, at yderligere 10 kommuner slutter sig til i løbet af i år.

Noget plastikaffald er betydeligt nemmere at genanvende end andet, og derfor har Danmark i stil med mange andre lande sendt for eksempel rugbrødsposer og plastbakker fra husholdningsaffaldet så langt som til Kina for at komme af med det. Foto: Morten Schultz / TV 2

Men det er problematisk, at infrastrukturen omkring genanvendelse af plastik, er så dårlig, at noget plast risikerer at blive brændt, mener Kristian Syberg, der er lektor i miljørisici på RUC.

Han har tidligere over for TV 2 påpeget, at det er politikernes ansvar at skabe rammerne for genbrug af plastik:

- Jeg kan ikke se nogen grund til, at man ikke skal blive politisk. Jeg synes faktisk, det er et politisk ansvar.

- Når vi har lovet borgerne, at det bliver genanvendt, kan vi ikke bare brænde det af, siger Jørgen Niemann fra Affaldskontoret i Randers. Foto: Morten Schultz / TV 2

Endnu et vaskeanlæg på vej

Ifølge DR har virksomheden Aage Vestergaard Larsen i Mariager nord for Randers sammen med Miljøstyrelsen og otte andre virksomheder investeret otte millioner kroner i at udvikle en produktionslinje, hvor man kan genanvende husstandssorteret plast.

Det er jo ærgerligt, hvis folk må brænde det af, for det udleder alt, alt for meget CO2. Christian Bille, driftsleder, Dansk Affaldsminimering, Langå

Ét af projekterne er at indbygge en vaskeprocessor i virksomhedens eksisterende anlæg, og dermed vil de også være i stand til at rense den forurenede plast fra husholdningen. Projektet er dog stadig i sin startfase, og derfor må potentielle kunder væbne sig med tålmodighed.

Jørgen Niemann frygter, at der går længe endnu, før hans plastbjerg i Randers er væk:

- Der har været rigtig meget snak om bæredygtighed, men der er ikke ret mange, der har gjort noget ved det. Man har snakket mere, end man har handlet, siger han.