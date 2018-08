Munkholm Zoo med flere end 400 dyr sat til salg - og interessen er enorm

- Hvad venter du på? spørger ejendomsmægler John Frandsen retorisk i sin salgsopstilling af boligen på Munkholmvej 5 i Balle på Syddjurs.

Dertil har overraskende mange svaret "det ved jeg egentlig ikke" og taget kontakt til ejendomsmægleren med henblik på at høre nærmere om boligen – og de 21.000 kvadratmeter dyrepark, der følger med i købet.

- Interessen har været enorm. Siden søndag har vi sendt omkring 130 salgsopstillinger ud og haft otte fremvisninger med købere, der er meget interesserede i at drive dyreparken videre – og som har finansieringen til at gøre det, siger erhvervschef Poul Bech Sørensen fra ejendomsmægler John Frandsen Erhverv til TV 2.

Benny Johansen har bygget Munkholm Zoo op fra bunden. Men nu er den sat til salg. Han er 62 år, og nu er det tid til, at han og konen prøver noget andet.

Gæster har i 25 år kunnet besøge Munkholm Zoo og dyreparkens flere end 400 dyr. De 35.000 årlige besøgende kan både se kameler, kænguruer, hængebugsvin, aber og ræve blandt parkens 80 forskellige dyrearter.

- Blandt de mest seriøse henvendelser har vi to slags købere: Dem, der har en forretningsplan, men som skal ud og ansætte ekspertisen, og så dem, der selv er uddannede dyrepassere, som kan få købet finansieret, siger Poul Bech Sørensen.

Drømmen om USA

Indehaveren, 62-årige Benny Johansen, har efter flere år med operationer mod kræft i halsen besluttet sig for at skilles med sit livstykke.

- Det bliver med tårer, når jeg forlader det, sagde han forleden til TV2 ØSTJYLLAND, men kræftforløbet har mindet ham og hustruen Annelise om livets forgængelighed, og der er ting, de stadig vil nå, inden det er for sent.

Munkholm Zoo ligger i Balle i Syddjurs Kommune. Foto: John Frandsen Erhverv

En tur rundt i USA står højest på ønskelisten, men det er, som Benny Johansen selv siger det, "svært at komme hjemmefra, når man har en zoologisk have".

Derfor er dyreparken nu sat offentligt til salg. 4,5 millioner kroner for herligheden, inklusiv dyr og det hele. I sådan et salg er der nogle ting, Poul Bech Sørensen hurtigt har kunnet prissætte med få udregninger på lommeregneren, men så er der for eksempel dyrene.

Munkholm Zoo har både eksotiske dyr og dyr, som børn kan komme helt tæt på. Foto: John Frandsen Erhverv

- Det er en anden sag. Med stuehuset, beliggenheden og størrelsen på grunden har vi nogle faste regnemodeller, men prissætningen af dyrene er sværere, for hvad er en kamel værd?

- Så ser man i stedet på parkens driftsresultater og afkast, så man kan vurdere, hvad en eventuel køber kan få i løn, siger Poul Bech Sørensen.

Kan ende med mindre budkrig

Faktisk har ejendomsmægleren i et år prøvet at afsætte Munkholm Zoo som en såkaldt skuffevare, hvor der ikke annonceres offentligt med salget. I stedet har ejendomsmæglerfirmaet indtil videre udbudt dyreparken i lukkede grupper for dyrepassere, som "går med en drøm om at få deres eget", som ejendomsmægleren beskriver det.

Med den interesse I ser nu, bliver Munkholm Zoo så solgt til udbudspris, eller kan man forvente noget andet?

- Vi forventer klart, at parken bliver solgt til købsprisen, og hvis flere viser sig at være seriøse nok i deres henvendelser, så kan det tilmed ende med en lille budkrig, lyder det fra ejendomsmægleren, der afslører, at der også er udenlandsk interesse for dyreparken.

Selv forventer Benny Johansen og hustruen Annelise at flytte ind i en gårdejendom tæt på dyrehaven. Herfra vil Benny Johansen hjælpe de nye ejere med overdragelsen.

