Juni har budt på sol og varme som ikke set i 26 år

Maj sluttede med varme- og solskinsrekord, og sommervarmen fortsatte ind i juni de første 10 dage.

Derefter fulgte en periode på cirka to uger med mere normalt sommervejr, inden varmen igen kom retur for en lille uge siden.

Den køligere periode var dog på ingen måde nok til at gøre juni 2018 'normal' - og derfor skal vi 26 år tilbage for sidst at finde en juni med højere gennemsnitstemperatur og flere solskinstimer.

Juni fik 16 sommerdage

Med en gennemsnitstemperatur, der ender på 16,5 grader for måneden som helhed, så ender juni 2,2 grader over den normale gennemsnitstemperatur på 14,3 grader.

Vi skal helt tilbage til EM-sommeren i 1992 for at finde en juni, der bød på mere solskin og højere temperaturer end den juni, vi netop har haft. Foto: Johan Gadegaard - Ritzau Scanpix

Høje temperaturer i første tredjedel og sidste uge af måneden har især bidraget til at hæve gennemsnitstemperaturen og med hele 16 sommerdage i juni, så bød mere end hver anden junidag på temperaturer over 25 grader et eller andet sted i Danmark.

Den højeste temperatur blev målt den 2. og igen den 28. juni i henholdsvis Isenvad og Tirstrup med hele 29,8 grader - hvilket var den højeste juni-temperatur i 11 år.

Varmeste og solrigste juni måned siden 1992

Vi skal helt tilbage til EM-sommeren i 1992 for at finde en juni, der bød på mere solskin og højere temperaturer. Dengang endte middeltemperaturen på hele 17,3 grader, mens der kun faldt 1 millimeter regn på landsplan, hvilket gør juni 1992 til den tørreste måned i dansk vejrhistorie - og den værste tørke vi kender til herhjemme.

Den varmeste juni overhovedet skal vi hele 129 år tilbage for at finde med hele 18,2 grader i 1889. Det er med andre ord fortsat den ældste varmerekord, vi har i Danmark.

Den kommende uge byder på knastørt og solrigt vejr, med temperaturer der kan stige op til 30 graders varme. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Juni i år ender med at bringe cirka 290 solskinstimer med sig, hvilket er fire timer mindre end det vi oplevede i 1992. Rekorden er 303 timer tilbage i 1940.

290 timer svarer til ni timer og 21 minutters solskin hver dag.

Med blot 24 millimeter regn på landsplan, må vi 22 år tilbage for at finde en mere tør juni. I 1996 faldt der 23 millimeter regn.

Hedt sommervejr fortsætter ind i juli

Sommervejret har dog på ingenlunde tænkt sig at tage en pause - den kommende uge byder på knastørt og solrigt vejr, med temperaturer der stiger yderligere, og måske kan nå 30 graders varme fra midt på ugen - og umiddelbart er der ikke noget i prognoserne der tyder på at mere normalt sommervejr venter lige om hjørnet.