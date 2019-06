Juni har allerede budt på over 5000 lyn - der er flere på vej

Tirsdag eftermiddag passerede et større uvejr med regn og torden Østjylland.

Det er noget, vi er blevet vant til her i juni 2019. Vi skriver den 18. juni, og allerede nu har der været mere tordenvejr over Danmark, end der er registreret for en hel måned siden juni 2013. Dengang nåede totalen op på 5893 lynnedslag, men en stor del af tordenaktiviteten var senere på måneden. På samme tidspunkt på måneden lød tallet på 2010 lyn.

Lynnedslag siden 2012. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Og allerede inden dagens tordenvejr i Østjylland har der på landsplan været 5316 lynnedslag, og onsdag ser det ud til, at endnu et tordenvejr rammer det østjyske og resten af landet, så vi når snart op over totalen fra juni 2013, og måske også op over de 6590 lyn, Danmark oplevede i juni 2012.

Et af de voldsomme tordenvejr ramte Bornholm, mens der var Folkemøde i Allinge. Tordenvejret bød desuden på skybrud flere steder på øen.

I Østjylland var der onsdag lynnedslag i et træ på Væthvej ved Langå. Træet flækkede og væltede delvist ned på vejen.

VIDEO: Her kan du se det lyn-ramte træ ved Langå sydvest for Randers.

En af årsagerne til de mange tordenvejr er, at Danmark har ligget lige i grænseområdet mellem den varme luft fra syd og den kølgere luft nord og vest for landet. Så ser man ofte, at der er stor tordenaktivitet.

Fra på torsdag ser vejret mere fredeligt ud, og weekenden, hvor det søndag er Sankt Hans, byder på behageligt dansk sommervejr.

VIDEO: Her kan du se den østjyske vejrudsigt for de kommende dage.

Sidst vi havde betydelig mere tordenaktivitet, end vi oplever nu, var i august 2011, da der blev registreret 13055 lyn. Set over en længere årrække er juli og august også normalt de måneder med mest lyn og torden. Tænk bare på begrebet kornmod. Det dækker over lyn i det fjerne, som man kan se men ikke høre, og har fået sit navn efter årstiden for mest tordenaktivitet.