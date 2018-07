Juli starter med sol og varme

Juni blev den varmeste og mest solrige af sin slags i 26 år, og forinden endte maj rekordvarm og rekordsolrig.

Søndag er vi så gået ind i juli, og årets anden sommermåned lægger ud med solrigt vejr og sommertemperaturer.

Et højtryksområde opbygges nord for Danmark, og det stabiliserer vejret, samtidig med at varmere luft i ugens løb kan strømmer frem mod Danmark. I første omgang blæser vinden dog fra nordlige retninger, og det gør at temperaturerne søndag generelt vil ligge mellem 20 og 25 graders behagelig sommervarme.

Læs også Rekordvarmt badevand så tidligt på sæsonen - og det bliver endnu bedre

De højeste temperaturer vil man finde i den nordvestlige del af Jylland, hvor man med stor sandsynlighed vil kunne se termometret vise lige over 25 grader. Det vil give os den 34. sommerdag i år, hvilket er et helt usædvanligt højt tal så tidligt på sommeren.

Sidste år havde vi 13 sommerdage, og i 2016 havde vi i alt 36.

Så varmt er vandet Det varme sommervejr har fået sat fart i opvarmningen af havvandet omkring Danmark.



Østjyske temperaturer

Udbyhøj Strand - 21 grader

Grenaa Strand - 19 grader



Højeste temperatur i Danmark

Flyvesandet, Fyn - 23 grader



Laveste temperatur i Danmark

Skagen, Nordjylland - 15 grader

Solen kommer til at skinne fra en næsten skyfri himmel, og med relativt rolige vindforhold vil det føles varmt, selvom temperaturen ikke er helt ligeså høj, som vi har set det de foregående dage.

I ugens løb blæser varmere luft op mod Danmark, og temperaturen kan nærme sig hele 30 grader.