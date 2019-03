Jeg blev overfaldet af vagt i Bauhaus, siger 38-årig - byggekæden afviser

En tur i byggemarkedet Bauhaus i Viby i Aarhus endte i mandags med tumult mellem en vagt og den 38-årige far til tre Johnny Bossow Gertsen fra Tranbjerg.

Han fortæller til TV 2, at han blev overfaldet af vagten.

- Han begynder at slå mig flere gange i hovedet med knytnæver, og jeg besvimer et kort øjeblik, siger Johnny Bossow Gertsen om overfaldet, som han har meldt til politiet.

Østjyllands Politi har sigtet den 30-årige vagt for vold, men Johnny Bossow Gertsen er også selv sigtet for vold i sagen. Han anklages for at have grebet fat om vagtens testikler. Ifølge vagten havde han taget den 38-årige for butikstyveri.

Jeg har det stadig meget dårligt efter overfaldet, og jeg har svært ved at tale om det. Johnny Bossow Gertsen

- Det har jeg ikke gjort. Jeg har det stadig meget dårligt efter overfaldet, og jeg har svært ved at tale om det. Jeg mangler lidt af synet på højre øje og er hævet flere steder. Lægen har bedt mig komme igen, når hævelsen er faldet, siger han.

Johnny Bossow Gertsen har i mange år arbejdet som montør, men er i øjeblikket sygemeldt på grund af en diskusprolaps i ryggen og slidgigt i håndled, knæ og skulder.

Han var i Bauhaus sidste mandag ved 13-tiden for blandt andet at finde priser på materiale til en hylde til sin datter, da episoden skete, fortæller han.

Grebet hårdt i armen

I et Facebook-opslag, der er lagt op af en af Johnny Bossow Gertsens venner, fortæller østjyden, at overfaldet begyndte, da han pludselig ved udgangen blev grebet hårdt i armen af en stor mand.

- En stor mand siger, jeg skal følge med ham nu. Han trækker mig gennem butikken, fortæller Johnny Bossow Gertsen i Facebook-opslaget.

Herefter blev den 38-årige ført ud til et lille lokale bag butikken, hvor han ifølge opslaget blev visiteret, inden vagten skubbede og tog fat i kraven på ham.

Johnny Bossow Gertsen forklarer, at han truede med at anmelde vagten for vold, hvilket førte til, at vagten gik helt amok. Ifølge Johnny Bossow Gertsen blev han kastet rundt og landede på ryggen på gulvet, hvor vagten holdt fast i hans arme og satte et knæ i brystet på ham.

- Han sætter et knæ i min armhule, det gør så, at min underarm vipper op og rammer hans lår, og dér tror han, at jeg griber ud efter hans skridt, siger han.

Sådan ser Johnny Gertsens hævede øjne ud efter overfaldet. Foto: Privatfoto/Facebook

Hjernerystelse, flækket øjenbryn og to blå øjne

Derefter blev Johnny Bossow Gertsen slået flere gange i hovedet, og vagten vendte ham om på maven og holdt hans arme hårdt låst på ryggen, siger han. Ifølge Facebook-opslaget lå han sådan i 70 minutter, indtil politiet ankom.

Politiet kørte ham til skadestuen, hvor Johnny Bossow Gertsen fortæller, at han blev undersøgt i fem timer. Han blev røntgenfotograferet og CT-scannet.

- Jeg har fået hjernerystelse og en lille revne i kraniet ved højre øje, hvilket har gjort jeg i øjeblikket har mistet noget af synsfeltet i højre side. Jeg har flækket øjenbrynet, fået to blå øjne og blå mærker på hofte og skulder og en meget kraftig hovedpine, siger han.

Anklages for butikstyveri

Episoden er beskrevet i Østjyllands Politis døgnrapport for tirsdag den 5. marts.

- Østjyllands Politi blev mandag kaldt til et butikstyveri i en butik på Ringvej Syd i Viby. En 30-årig mandlig vagt havde tilbageholdt en 38-årig mand, som ifølge anmeldelsen havde stjålet flere varer fra butikken. Da vagten forsøgte at tilbageholde manden, udviklede det sig til håndgemæng mellem de to parter, skriver Østjyllands Politi.

- Ifølge den 38-årige blev han slået med knytnæve i ansigtet af vagten, mens vagten forklarede, at den 38-årige havde grebet fat om hans testikler. Begge ville derfor anmelde den anden for vold. Østjyllands Politi efterforsker nu sagen nærmere for at fastslå, hvad der præcist er sket, men foreløbigt er begge sigtet for vold, skriver Østjyllands Politi.

Overfor TV 2 bekræfter Johnny Bossow Gertsen at han også er sigtet for vold, en sigtelse han nægter sig skyldig i, ligesom han også afviser at have stjålet varer hos Bauhaus i Viby.

Østjyllands Politi oplyser, at efterforskningen af sagen stadig er i gang.

Episoden fandt sted i Bauhaus-byggemarkedet på Sønderhøj i Viby. Foto: Google Street View

Bauhaus: Vi kan ikke genkende forløbet

Hos Bauhaus har man hørt om episoden, men kan ikke genkende Johnny Bossow Gertsens version af begivenhederne.

- Vi har set, at der florerer et opslag på Facebook, som beskriver et påstået umotiveret overfald på en kunde i Bauhaus Viby i mandags begået af en vagt. Ud over at vi naturligvis tager afstand fra vold, er det nødvendigt for os at påpege, at vi ikke genkender det forløb, der er beskrevet i opslaget på flere væsentlige punkter, skriver Bauhaus i en mail til TV 2.

Vi vælger selvfølgelig at sætte ind over for butikstyveri, og vi har en klar procedure, som altid følges. Bauhaus

- Det, der sker i mandags, er, at en vagt pågriber en mand for formodet butikstyveri. Manden har flere varer gemt i lommerne. Situationen eskalerer, da den pågældende mand angriber vagten, og det udvikler sig til håndgemæng.

- Vi vælger selvfølgelig at sætte ind over for butikstyveri, og vi har en klar procedure, som altid følges – også i dette tilfælde. Det betyder blandt andet, at der ud over vagten også var en medarbejder fra byggevarehusets ledelse til stede under hele forløbet, og at politiet blev tilkaldt, skriver Bauhaus.

Hos byggemarkedet er man ked af episoden og understreger, at politiet efterforsker den.

- Vi er meget kede af, at en episode som denne kan forekomme i et af vores varehuse. Østjyllands Politi efterforsker pt. sagen, både hvad angår butikstyveri og vold, skriver Bauhaus.