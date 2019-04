Jacob Haugaards bog kaldes "ubegribeligt primitiv" og får nul stjerner

- Jacob Haugaard har skrevet en bog. Det burde han ikke have gjort.

Sådan lyder det fra Jyllands-Postens anmelder Christian Møgeltoft, der har læst Jacob Haugaards debutroman 'Tim & Tom'. Anmelderen er mildest talt ikke begejstret, og omsat til stjerner lander han på et rundt nul.

Møgeltoft kalder bogen "ubegribeligt primitiv", og til TV 2 fortæller han, at bogen desuden er fyldt med stavefejl, slåfejl og dårligt sprog.

Læs også Jacob Haugaard græd, da han sang for udsatte: - Jeg føler, det er tæt på mig

- Med 'Tim & Tom' sætter forlaget Hovedland en uofficiel rekord ved at smide danmarkshistoriens mest overflødige, fejlbefængte og dårligst redigerede udgivelse på markedet, lyder den hårde dom.

Jacob Haugaard er også kendt som konferencier på Grøn Koncert. Foto: Sarah Christine Nørgaard - Ritzau Scanpix

Patter og prutter

Jacob Haugaard er en kendt dansk komiker, musiker, skuespiller og tidligere politiker.

Han anses af af de fleste for at være ærke-aarhusianer, selv om han ikke længere bor i byen. I en årrække boede han i et vandtårn i Malling syd for Aarhus.

Ifølge bogens omslag har han skrevet en "hæsblæsende flugtroman", hvor man møder de to kriminelle, Tim og Tom. Begge har fundet kærligheden bag tremmerne og danner par med henholdsvis Psykolog-Lis og Tykke-Lone.

Jeg synes, at det er en udmærket bog, jeg har skrevet. Den har en skæg handling og et sjovt plot. Jacob Haugaard

De får dog en chance for at undslippe fængslet ved at blive "infrastrukturkonsulenter" i en libanesisk flygtningelejr, hvor deres job består i at rense lejrens lokummer med en gigantisk slamsuger.

- Handlingen fortaber sig i store patter og fælt lugtende prutter, et orgie af fladpandet karlekammerkomik, uappetitligt krydret med de mange brokker af halvfordøjet godtkøbsfilosofi, lyder det i anmeldelsen.

Anmeldelsen er ikke er personligt rettet mod Jacob Haugaard, fastslår Christian Møgeltoft Foto: Bjarke Bo Olsen - Ritzau Scanpix

Vil ikke hænge Jacob Haugaard ud

Christian Møgeltoft har anmeldt hundredvis af bøger, og kun én gang tidligere har han givet nul stjerner. Dengang blev bogen trukket tilbage fra forlaget.

Han understreger, at anmeldelsen ikke er personligt rettet mod Jacob Haugaard, og at han ikke er ude på at hænge ham ud.

Faktisk var anmeldelsen endnu mere hård og kontant, da Christian Møgeltoft sendte den til Jyllands-Posten. Men den er blevet modereret af redaktionen, inden den er nået til avisens spalter.

Læs også Haugaard elsker Grøn: Som at være på turné med Rolling Stones

På Jyllands-Posten går skalaen normalt fra én til seks stjerner.

- Her går jeg nok lidt amok, fordi det er så skandaløst, siger Christian Møgeltoft.

Det er en aprilsnar

Jacob Haugaard forstår ikke den hårde anmeldelse.

- Det er en drengerøvsroman, som han åbenbart ikke kan lide. Jeg synes, at det er en udmærket bog, jeg har skrevet. Den har en skæg handling og et sjovt plot, siger han.

Det eneste positive ved de nul stjerner er, at bogen trods alt får en masse omtale, lyder det fra entertaineren.

Han kalder bogen en "knaldroman for mænd".

Læs også I dag åbnede det tjekkiske konsulat … i Malling

- Det er mandehørm. Mænd interesserer sig for, hvordan kvinder ser ud og slåskampe, og de prutter og sådan noget, siger han.

I anmeldelsen bemærker anmelderen, at bogen er udkommet 1. april, og at "bogen forhåbentlig bare er en malplaceret aprilsnar".

Det er dog ikke tilfældet, forsikrer Jacob Haugaard.