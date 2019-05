Iskold nat i vente - men snart bliver det varmere

Maj er som bekendt den sidste forårsmåned, så vi forventer automatisk mere sommerligt vejr fremfor vinterligt.

Sidste år på denne dato fik vi en sommerdag med over 25 grader. I øvrigt den første af i alt 15 sommerdage i maj 2018, og vi havde allerede haft to i april.

Foråret i år og i særdeleshed begyndelsen af maj har ikke kunnet leve op til sidste års varme.

Frost lørdag morgen. Foto: Seerfoto / Viggo Hjort Kohberg

Fire af de forgangne fem morgener har vi haft frost. Lørdag og søndag nåede vi ned på henholdsvis -2,0 og -3,7 i Skrydstrup og Billund Lufthavn.

Den kommende nat får vi frost mange steder i landet. I det centrale og vestlige Jylland ventes temperaturen at nå ned omkring to-tre graders frost. Dem, der har taget sommerblomsterne ind, bør derfor vente med at sætte dem ud igen - i hvert fald til i morgen.

Prognose for minimumtemperaturer for den kommende nat. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

8. maj 1996 målte man -4,0 grader. Hvis en enkelt målestation måler under fire frostgrader den kommende nat, vil det blive den koldeste morgen så sent på foråret siden 9. maj 1984, hvor man målte -5,4 grader.

Varmfront vil onsdag fjerne frosten

Herefter bliver det varmere, og nattefrosten ser ud til at forlade os.

Det kan derfor meget vel blive sidste gang dette forår, at temperaturen når ned under et par graders frost.

Femdøgnsskema tirsdag den 7. maj 2019. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Den kommende tid bliver det lunere, og natten til torsdag vil en varmfront komme op over Danmark fra syd.

Frost i maj er mere almindeligt, end de fleste forestiller sig, men det er selvfølgelig særligt først i maj, at frostmorgener er hyppige. Sidste gang vi havde en frostfri maj, var i 1895.

VIDEO: For 1 år siden så der sådan her ud i Østjylland, og flere steder rundede temperaturen 25 grader. I dag har der været 5 grader og haglbyger: