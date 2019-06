Intens varme kan give 30 grader flere steder i landet

Mange har sikkert nydt det flotte og ret stille vejr i weekenden, hvor man trods småkølig luft sagtens har kunnet mærke solens varme.

I de kommende dage bliver det luften i sig selv, som er varm, og i kombination med en stærk sol kan det blive en hed omgang.

Tirsdag og onsdag bliver nogle meget varme dage over Danmark, hvor vi kan nå eller endda passere 30 grader. Men det bliver forskellige steder i landet, at vi får det varmest de to dage.

Lige syd for grænsen vil temperaturen passere 30 grader tirsdag, og varmen kunne sagtens snige sig op over Danmark også. Foto: TV 2 Vejret

I første omgang bliver det varmest i den sydlige del af Jylland, hvor prognoserne har 30 grader lige omkring grænsen sidst på eftermiddagen tirsdag.

På Sjælland og Lolland er der også en reel mulighed for, at vi kan komme op omkring 30 grader, og her vil det være mod vest begge steder.

Onsdag bliver en dag med store kontraster. For mens varmen kulminerer med omkring 30 grader på Sjælland og Falster, vil kølig luft blæse ind over Jylland fra vest. Foto: TV 2 Vejret

Onsdag ser i øjeblikket ud til at kunne blive den varmeste dag i denne omgang, for her kan man finde hele 31 grader i beregningerne. Tidligere har prognoserne endda været oppe på 32 grader.

Storkøbenhavn, Nordsjælland og Falster er de områder, som kan få det allervarmest.

Det bliver dog en dag med store kontraster, for køligere luft bevæger sig allerede i løbet af onsdagen ind over landet fra vest, så det bliver et kapløb mod tiden, om varmen når at kulminere over de østlige egne, før den køligere luft når frem.

Højtryk agerer varmepumpe

I weekenden havde vi et højtryk lige hen over Danmark, og det sikrede det flotte og stille vejr sankthansaften.

Nu har højtrykket flyttet sig mod nordøst, og det betyder, at vinden begynder at blæse hen over Danmark fra øst og sydøst. Og det er et varmt verdenshjørne på den her tid af året.

På den sydvestlige side af det højtryk, som gav os flot vejr i weekenden, strømmer ret intens varme de kommende dage op over Danmark. Sydøstenvinden fungerer som et transportbånd af varm luft. Foto: TV 2 Vejret

Sydøstenvinden vil derfor fungere som et transportbånd af varme, og derfor får vi det varmt tirsdag og onsdag.

Luftens teoretiske maksimumtemperatur tirsdag og onsdag er omkring 35 grader, men det kræver fuld sol og svage vinde, og det har vi trods alt ikke i udsigt. Begge dage vil der være slørskyer på himlen og nogen vind.