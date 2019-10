Inden blæsende weekend - varmt pust giver os op til 16 graders varme

Usædvanlig varm luft for årstiden blæser torsdag op over Danmark. Da der samtidig er gode chancer for, at det klarer op flere steder i landet, er der udsigt til en både flot og lun oktoberdag, som skal nydes i fulde drag, inden både blæsende og regnfuldt vejr rammer os i weekenden.

Det er varm luft fra Middelhavet, der strømmer op over den østlige og centrale del af Europa, som torsdag strejfer Danmark.

Lige syd for os i Tyskland og Polen ventes over 20 grader, mens der i det sydlige Polen er udsigt til en sommerdag med temperaturer op til 25 grader.

Prognose: Temperatur torsdag klokken 15. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Lokalt kan vi nå 17 grader

Helt så varmt får vi det dog ikke i det relativt blæsende vejr. En frisk vind fra syd og sydøst vil sætte en lille dæmper på varmen - især langs kysterne.

Alligevel kan vi se frem til en dag, hvor temperaturen de fleste steder vil nå op mellem 14 og 16 grader. Lokalt kan der med solens hjælp være et enkelt sted eller to, hvor termometret kan nå op og vise 17 grader.

Selv om skyerne hænger tungt over det meste af landet, er en opklaring torsdag morgen på vej op over os fra syd.

Det vil mange steder i landet kunne give længere perioder med solrigt vejr. Især i eftermiddagstimerne er der gode chancer for at kunne nyde lidt af den ellers sparsomme oktobersol.

Meget varmere end normalt

Med temperaturer over 16 grader er der torsdag udsigt til en usædvanligt varm dag for denne tid af året.

Den normale dagtemperatur sidst i oktober er blot 11 grader, og vi vil ikke være mange grader fra den højeste temperatur målt i Danmark så sent på året.

Siden 1874 er den højeste temperatur på denne tid af året målt til 19,1 grader.

Røde fluedvampe i skoven. Foto: Ellen Mikkelsen (privatfoto)

Blæsende og regnfuldt weekendvejr

Efter torsdagens varme pust venter mere ustadigt vejr med både blæst og regn på at komme frem til Danmark.

På grænsen mellem den varme efterårsluft og koldere luft over Nordatlanten og Skandinavien skal to lavtryk i weekenden nemlig passere tæt på Danmark.

Det første rammer os allerede fredag aften og natten til lørdag.

I løbet af fredag aften tiltager vinden, og den ventes at kulminere ud på natten til lørdag med vindstød af stormstyrke langs Jyllands vestkyst.

Prognose: Vindstød natten til lørdag klokken 4. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

I den kraftige sydvestenvind vil endnu et skud varm luft nå op over os med op til 14 grader natten til lørdag.

Sammen med det blæsende vejr kommer også et regnvejr, der natten til lørdag kan give store mængder regn i Nordjylland.

Nyt lavtryk kommer med regn, blæst og køligere vejr

I løbet af lørdagen fortsætter det blæsende vejr ind over resten af landet, og allerede lørdag aften og natten til søndag skal et nyt lavtryk med regn og blæst passere lige nord om Danmark.

Det giver især Nordjylland blæsende og regnfuldt vejr.

Mens den sydlige og østlige del af landet slipper nådigst fra både regn og blæst, kan der inden weekenden er omme være faldet over 40 millimeter regn i den nordlige del af Jylland.

Efter, at lavtrykket natten til lørdag har passeret Danmark, er det slut med det lune efterårsvejr. Dermed vil overgangen fra sommertid til normal tid blive med mere normale temperaturer for årstiden.

Søndag ventes temperaturen mange steder blot lige akkurat at nå 10 grader.