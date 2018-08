Imponerende skyformationer set på himlen over Østjylland

Der var formentlig mange vestjyder, som spærrede øjnene ekstra meget op, da gardinerne blev trukket fra vinduerne tidligt onsdag morgen.

Mange steder blev man vidne til meget fascinerende skyformationer i forbindelse med passagen af en svag koldfront, som bragte enkelte byger med sig.

Den aflange pølseformede sky, som kunne ses på morgenhimlen, er en såkaldt 'rullesky' - eller på engelsk 'roll cloud'. En sådan sky dannes af og til på forsiden af en koldfront eller kraftig bygelinje, når den kolde luft bag koldfronten fortrænger den varme og fugtige luft foran.

I den proces fortættes luften foran koldfronten, og vinde fra forskellige retninger kan 'forme' skyen, så den får sit særprægede udseende.

Et forvarsel om et uvejr

På gammelt dansk sømandssprog kaldtes den type sky for en 'dravat', og den var ofte et forvarsel om et uvejr.

Så slemt gik det nu ikke i Jylland her til morgen, men mange indbyggere blev dog en fascinerende oplevelse rigere.

De kommende dage er der udsigt til mere ustadigt vejr med regn og byger, og derfor er det ikke utænkeligt, at der igen kan opstå specielle skyformationer.

Herunder kan du se nogle af de bedste billeder af rulleskyerne onsdag morgen.

Rulleskyen over Nørre Snede onsdag morgen. Foto: Bianca Ingwersen / privatfoto

Rullesky over Holstebro tidligt onsdag morgen. Foto: Charlotte H. Nyborg / privatfoto

Rullesky over Skive Fjord den 8. august 2018. Foto: Jette Vestergaard / privatfoto

Usædvanligt smuk rullesky over Herning onsdag morgen den 8. august 2018. Foto: Bjarne Bjergfelt / privatfoto