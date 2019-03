Ida og Mads vinder ’Nybyggerne’

Ida og Mads løb med sejren og dermed et hus til 2,6 millioner kroner i årets udgave af 'Nybyggerne'.

I syv uger har tre par knoklet for at indrette og færdigbygge deres drømmehus - og nu kan et par kalde huset for deres hjem.

Læs også Flere tusinde kom for at se 'Nybygger'-huse

Onsdag aften blev det afgjort, at Ida Holm og Mads Taiki Pedersen fra gult hus løb med sejren i årets udgave af TV 2-programmet 'Nybyggerne'.

Det er seerne, der via sms-stemmer har valgt vinderen.

Konkurrencen foregik i år i Randers, og præmien lyder på et hus til en værdi af 2,6 millioner.

VIDEO: Nedenfor kan du se det afgørende øjeblik, hvor Ida og Mads vandt drømmeboligen.

Det sker der med de andre huse

Vinderparret i 'Nybyggerne' vinder hele deres hus inklusiv inventar.

Læs også Par udgår halvvejs i TV 2-programmet 'Nybyggerne'

De tre andre par må kun tage deres personlige ejendele med hjem - og altså ikke resten af indboet fra huset. Inventaret fra de andre huse bliver solgt ved et garagesalg efter finalen.

Sådan ser plantegningen ud på årets vinderhus.

Ifølge 2E Projektsalg, der ejer husene, bliver de tre andre huse sat til salg, som de står. Til gengæld har kommende ejere mulighed for at købe dem billigere, end husene normalt sælges til.