I nat får 88.757 unge svar på, om de er optaget på drømme-uddannelsen

65.714 unge får i nat at vide, at de er optaget på en videregående uddannelse. Det er én procent flere end sidste år.

Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I alt havde 88.757 ansøgt om at få en plads på en videregående uddannelse.

Der er en stor stigning i optaget på sygeplejerskeuddannelsen, hvor syv procent flere i år kommer til at få at vide, at de har fået en plads. Det er en udvikling, der glæder uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S):

- Jeg er meget tilfreds med, at flere begynder på sygeplejerskeuddannelsen. Der er brug for hver og en for at skabe et bedre og mere nært sundhedsvæsen. Og så er der optaget flere sygeplejersker uden for de store byer. Det er godt, for vi har brug for dygtige sygeplejersker i hele Danmark.

Flere af de kommende sygeplejerske-studerende skal læse på VIA University i Silkeborg. I Østjylland er VIA University det sted, der optager flest studerende efter Aarhus Universitet. Foto: Morten Fyrstenborg, TV MIDTVEST

Færre må sidde skuffede tilbage

Om man er optaget eller ej, får man digital besked om i nat - enten via mail, eBoks eller uddannelsesstedets egen optagelsesportal.

Og mange vil sidde skuffede tilbage ved computeren.

Jeg håber selvfølgelig, at jeg kommer ind, så jeg kan komme i gang med min uddannelse, afslutte mit sabbatår og komme videre med mit liv. Rasmus Ledet, Aarhus

I alt har 8416 kvalificerede ansøgere ikke fået deres ønske om en studieplads opfyldt. Det er dog færre end sidste år, hvor 9765 kvalificerede ansøgere blev afvist.

- Jeg kan sagtens forstå skuffelsen hos dem, der ikke har fået en plads. Man skal huske på, at et afslag er ikke en afslutning. Der er stadig mange muligheder for at komme i gang med en uddannelse, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

- Man kan se, om der er ledige pladser på en uddannelse, der minder om den, man har søgt optagelse på – måske et andet sted i landet. Eller man kan supplere, så man opfylder kravene næste år. Der er altid en vej videre, siger hun.

Rasmus sidder spændt og venter

En af dem, der får en helt speciel aften og midnat, er Rasmus Ledet fra Aarhus. Han har søgt ind på informationsvidenskab på Aarhus Universitet og håber på at bytte sit job på et lager ud med et studieliv.

- Jeg håber selvfølgelig, at jeg kommer ind, så jeg kan komme i gang med min uddannelse, afslutte mit sabbatår og komme videre med mit liv, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Rasmus Ledet er blandt de omkring 10.000, der har søgt ind på Aarhus Universitet – og under ventetiden når han at gøre sig overvejelser om udfaldet.

- Hvis jeg ikke kommer ind, så tror jeg da, at jeg vil være træt af det. Men så overvejer jeg lidt at søge ind på Journalisthøjskolen, men det kræver lidt noget forberedelse. Så det vil jeg bruge efteråret på, forklarer han.

Rasmus Ledet er i gang med at renovere sin første lejlighed og håber, at den skal danne ramme om en god studietid de næste år.

Sidder klar til midnat med gode råd

Skulle det ikke ende lykkeligt ud for Rasmus Ledet og andre østjyder, er der hjælp at hente.

Det kunne være gennemsnittet ikke var til det, eller at de skal søge gennem kvote 2. Så kan det være muligheden byder sig senere. Niels Søndergård, Erhvervsakademi Dania

Eksempelvis på erhvervsakadamiet Dania i Randers sidder vejledere klar fra midnat til at besvare spørgsmål fra unge, som ikke er kommet ind på deres drømmeuddannelse.

- Vi har valgt at holde åbent fra kl. 00-02 i nat, fordi vi gerne vil være i dialog med de unge mennesker, der får svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse, siger Niels Søndergård, kommunikations- og marketingschef, Erhvervsakademi Dania, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er klar med flere råd til de ulykkelige, der er i tvivl om deres fremtid ved et afslag.

- Tænk lidt bredere. Så skal de selvfølgelig også finde ud af, hvorfor de ikke kom ind. Det kunne være gennemsnittet ikke var til det, eller at de skal søge gennem kvote 2. Så kan det være muligheden byder sig senere, forklarer Niels Søndergård.