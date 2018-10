I dag tages de første østjyske stærekasser i brug

20 faste fartkontroller fordelt på 11 strækninger skal sørge for, at bilisterne holder farten nede på de danske veje.

I Østjylland bliver der sat strøm til to stærekasser på Grenaavej mandag klokken 14.00. Stærekasserne står et kort stykke før Lystrupkrydset.

Det er over tre måneder siden, transportminister Ole Birk Olesen (LA) indviede de to nye fartmålere i Måløv, men først nu er Rigspolitiet og Vejdirektoratet klar til at tænde for dem.

- Vi havde forventet, at man kunne tage kameraerne ud af fotovognene og sætte dem direkte ind i stærekasserne, men det viste sig at skabe nogle problemer, sagde leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Marianne Foldberg Steffensen til TV 2 i juni.

De øvrige 18 stærekasser tages i brug i løbet af de kommende uger og er også placeret på strækninger, hvor der er større risiko for høj fart og ulykker. Se alle strækninger på kortet ovenfor.

Den nye stærekasse i Aarhus er placeret på Grenåvej i den nordøstlige del af byen.

Hilses velkommen af Sikker Trafik

Rådet for Sikker Trafik hilser de nye permanente fartkontroller velkommen i vejsiderne, men kasserne kan ikke stå alene, lyder det.

- Stærekasser er ikke svaret på at imødegå de problemer, vi har med alt for høj fart, men det er en del af paletten, siger rådets administrerende direktør, Mogens Kjærgaard Møller, til TV 2.

Stærekasserne erstatter 20 af politiets ATK-vogne, og det er fotoudstyret fra de biler, der er monteret i de nye stærekasser. Men de faste standere skal ses som et supplement til de mobile fartkontroller, mener Rådet for Sikker Trafik.

- Vi havde jo gerne set, de her stærekasser var blevet bygget ovenpå det eksisterende korps af fotovogne, siger Mogens Kjærgaard Møller.

Sådan ser stærekassen i det danske forsøg ud. Den indeholder blandt andet en blitz, et kamera og en fartmåler samt en computer, der kan sende billeder til politiet. Den har desuden forskellige bevægelsesalarmer. Foto: Vejdirektoratet

Regner med hærværk

Stærekasserne er et pilotprojekt, som skal evalueres i 2019 og igen i 2021.

I løbet af projektet regner Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med, at brugen af stærekasser ”vil medføre øgede udgifter til udbedring af stærekasserne efter hærværk”. Det fremgår af en rapport udgivet af ministeriet.

Tidligere forsøg med stærekasser og erfaringer fra udlandet viser også, at kasserne er udsat for mere hærværk end fotovogne.

Erfaringer fra Sverige viser dog ifølge Vejdirektoratet, at hærværk mod stærekasser aftager over tid.