I dag kan blive den varmeste dag i Danmark i ni år

Høje temperaturer har lagt sig over store dele af Europa, men også i Danmark mærker vi heden.

Onsdag blev der målt tropenat to steder, i Hvide Sande og i Blåvandshuk, hvor temperaturen holdt sig over 20 grader hele natten.

Det var meningen, at det skulle være rigtig varmt, men det overrasker mig, at rekorderne allerede blev slået onsdag, for varmen kulminerer torsdag. Sebastian Pelt, meteorolog ved TV 2 Vejret

Torsdag kan danskerne med fordel pakke strandtasken, for her kan temperaturen nå op på 33 grader og lokalt 34 grader.

Dermed nærmer vi os en ni år gammel vejrrekord ifølge meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

En lille hund køler sig i sommervarmen i Limfjorden på Havnefronten i Aalborg, onsdag den 24. juli 2019. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Sidste sommer blev der målt 33,6, og når vi derover, skal vi helt tilbage til 2010 for at finde en højere temperatur. Dengang blev der den 11. juli målt 34,1 grader ved Hammerodde.

- Til sammenligning er den normale dagtemperatur på denne tid af året cirka 20 grader, siger meteorologen.

Varmest bliver det i den sydlige og vestlige del af Jylland. I Østjylland er det i Silkeborg-området, der forventes de højeste temperaturer.

Gamle varmerekorder slået

I Tyskland, Holland og Belgien blev der onsdag målt rekordhøje temperaturer. Dermed blev flere gamle vejrekorder slået.

I Belgien blev den hidtidige rekord fra juni 1947 på 38,8 grader overgået med 1,1 grad i byen Kleine-Brogel.

Læs også Se kortene - så varmt bliver det de næste fem dage

I Holland blev målt 39,3 grader i Eindhoven onsdag eftermiddag. Det overgår den tidligere rekord på 38,6 grader i august 1944.

I Tyskland lyder den nye varmerekord på 40,5 grader, som blev målt i Geilenkirchen nær grænserne til Belgien og Holland.

01:32 VIDEO: Se den seneste vejrudsigt for Østjylland her. Luk video

Rekorder kan blive slået igen

Det er bemærkelsesværdigt, at landene nåede op på så høje temperaturer den dag, mener meteorologen.

- Det var meningen, at det skulle være rigtig varmt, men det overrasker mig, at rekorderne allerede blev slået onsdag, for varmen kulminerer torsdag, siger Sebastian Pelt.

Læs også Robotræv skulle løse mågeplage – nu er problemet bare flyttet

Det betyder, at rekorderne kan blive slået igen. Lokale steder i de vesteuropæiske lande kan temperaturen torsdag nå op på 40 til 42 grader.

Varmen skyldes et højtryk over det sydlige Skandinavien, der sammen med et lavtryk vest for De Britiske Øer er med til at pumpe glohed luft op over det vestlige Europa via Den Iberiske Halvø.

Hed torsdag i Paris

I Frankrig er det også usædvanligt varmt.

Tirsdag blev der i flere byer sat varmerekorder. Blandt andet i Bordeaux med 41,2 grader.

Børn og voksne køler sig i vandskultur i Bordeaux den 23. juli. Her blev der sat varmerekord i byen med 41,2 grader. Foto: Mehdi Fedouach - Ritzau Scanpix

Frankrigs nationale vejrtjeneste forventer, at rekorden for hovedstaden Paris på 40,4 grader sat i juli 1947 bliver overgået torsdag.

Her venter meteorologerne op til 42 grader.