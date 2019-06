I dag får vi årets 10. sommerdag - og i morgen årets 3. tropedag

Lørdag ser ud til at blive årets tiende sommerdag og en anelse varmere end fredagen.

Selvom morgenen begyndte med en del skyer, vil eftermiddagen byde på decideret solrigt vejr.

Mange steder i landet stiger temperaturen til mellem 22 og 26 grader, og det er nok til at blive kategoriseret som en sommerdag, og i Østjylland er det særligt på Djursland, at temperaturen får et hak op.

Fredag nåede temperaturen præcis 25,0 grader, så det blev lige akkurat ikke en sommerdag. Det kræver nemlig, at temperaturen når over 25 grader.

Det er dog ikke alle steder i landet, der har en sommerdag i vente. Ved vestkysten vil man opleve, at vestenvinden bringer køligere vejr, og helt ude i klitrækkerne vil temperaturen generelt være under 20 grader. Man skal dog ikke ret langt ind i landet, før vejret er lunt og behageligt.

Prognose lørdag klokken 16 Foto: Grafik - TV 2 Vejret.

30 grader søndag

Mens lørdagsvejret nærmest bliver så behageligt, som det kan være, bliver luften meget varm og fugtig søndag.

Den europæiske hedebølge, der kulminerede i Frankrig i går med 45,9 grader, strækker sig søndag mod nord. Det kan måske betyde nye varmerekorder i Tyskland og Polen, men Danmark ser kun ud til at blive ramt perifært.

Et lavtryk nordvest for Danmark virker som en varmepumpe, men varmen er meget kortvarig. Allerede i formiddagstimerne vil vi se termometrene mange steder i landet komme op omkring 28 grader og måske endda lokalt 30 grader.

Prognose søndag klokken 16. Foto: Grafik - TV 2 Vejret.

Temperaturen kulminerer på Sjælland, og det er meget muligt, at vi får årets hidtil højeste temperatur og slår onsdagens rekord på 31,1 grader. I Østjylland ser det ud til, at termometret kan snige sig op på 29 grader de steder, det bliver varmest.

Dermed ser søndagen ud til at blive både årets og ugens tredje tropedag - noget, der kræver, at der bliver målt temperaturer over 30 grader.

Prognose søndag klokken 10. Foto: Grafik - TV 2 Vejret.

Mere vind

Mens søndagens temperaturer vil være noget højere end lørdagens, vil der også være mere vind og flere skyer.

Generelt vil det lufte lidt mere, og i løbet af eftermiddagstimerne vil en koldfront friske vinden op fra vest.

Fronten vil også bringe nogle flere skyer med sig, men kun få vil opleve enkelte dryp søndag i de sene eftermiddagstimer og om aftenen.

Prognose søndag klokken 14. Foto: Grafik - TV 2 Vejret.