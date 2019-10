I aften skal du sætte uret tilbage - men måske er det snart slut

I nat skifter vi fra sommertid til vintertid.

Havemøblerne skal ind, og uret skal derfor stilles en time tilbage.

Og netop huskereglen med havemøblerne har du kunnet bruge kontinuerligt siden 1980, hvor Danmark vedtog at indføre sommertid og vintertid permanent.

Men står det til EU-parlamentet, kan du godt glemme alt om den huskeregel og i stedet indstille dig på, at du enten skal leve med konstant vintertid eller sommertid.

Parlamentet vil nemlig have skiftet afskaffet fra 2021.

Fakta om vinter- og sommertid Ordningen med sommer- og vintertid blev indført i Danmark første gang i 1916, men blev først permanent i 1980.



Vintertid kaldes normaltid. Det skyldes, at sommertid er den tid, hvor uret går forkert i forhold til, hvis vi ikke brugte ordningen.



I 1996 blev tiden ens i alle EU-lande, så den i alle lande begynder den sidste søndag i oktober og varer frem til den sidste søndag i marts.



70 lande kloden over har ordningen med sommer- og vintertid.

Uenighed blandt lande

I marts vedtog parlamentet med et overbevisende flertal – 410 mod 192 – at afskaffe sommertid og vintertid og i stedet lade det være op til de enkelte medlemslande, om de ville have det ene eller det andet.

Forslaget var vedtaget og datoen sat – og nu var der bare tilbage at finde ud af, om man skulle stoppe skiftet ved overgangen til sommertid i marts 2021 eller til vintertid i oktober 2021.

Så enkelt har det dog vist sig ikke at være.

EU-landene kan nemlig ikke blive enige om, hvordan man skal føre forslaget ud i livet, fortæller det socialdemokratiske medlem af EU-parlamentet Christel Schaldemose til Kristeligt Dagblad.

- Vi kan roligt indstille os på, at vi også skal sætte uret frem sammen med havestolene til næste år. For selvom vi har vedtaget forslaget i Parlamentet, så skal medlemslandene også godkende det, og det er de ikke så hurtige til, siger hun til avisen.

Schaldemose var en af dem, der stemte ja til at afskaffe skiftet mellem sommertid og vintertid.

TV 2 spurgte tidligere i år brugerne om, hvad de ville forestrække.

Her sagde 60 procent, at de var for en afskaffelse af skiftet mellem sommer- og vintertid.

Mindre klart blev det, når det kom til valget mellem sommer- og vintertid.

Her ønskede 33 procent fast vintertid, mens 36 procent hellere ville have fast sommertid - de resterende vidste ikke, hvad de ville have eller foretrak den nuværende model.

Sommertid gav stress

Sommertid blev for første gang indført i Østrig og Tyskland i april 1916.

Måneden efter fulgte Danmark trop, og formålet var at spare energi og dermed olie, som var en knap ressource på grund af Første Verdenskrig. I dag har størstedelen af hjem energieffektive energikilder, energipærer og LED-belysning, hvorfor den energimæssige effekt er meget lille.

Rusland har som det eneste land prøvet at indføre permanent sommertid i 2011, men droppede det igen i 2014, fordi det gav stress og helbredsproblemer for mange russere, især i den nordlige del af landet.

