Hvornår er det egentlig forår?

Det er forår, når træernes blade igen kommer til syne, blomsterne springer ud, og solen varmer op. Det kan de fleste blive enige om.

Alligevel er det svært at definere et tidspunkt for, hvornår foråret begynder. Den letteste måde er at følge kalenderen. Gør man det, så begynder foråret den 1. marts og slutter 31. maj. Sidste år bød begyndelsen af marts dog på alt andet end forårsvejr.

Observeret temperaturer den 1. marts 2018 Foto: TV 2 Vejret

Årsagen til den kolde begyndelse på marts var den sibiriske kulde, der ankom til Danmark i slutningen af februar og fortsatte ind i marts. Det var i øvrigt det meste af Europa, der måtte vente på foråret på grund af den sibiriske kulde, man andre steder i Europa kaldte "The Beast from the East".

Marts endte som den 11. koldeste målt nogensinde. Der kan altså let være frost og vintervejr i begyndelsen af marts. Alligevel følger motorcykelfolket kalenderen. Forsikringsselskaber har halvårsforsikring til motorcykler, der dækker fra 1. marts til 30. november.

Motorcykel og forår. Foto: Kasper Søby / TV 2

Astronomer siger foråret begynder 20. marts

Der er ingen rigtig vejrmæssig definition på forår, men der er gjort flere forsøg. Når nu den almindelige kalender ikke altid virker, så kan man i stedet kigge på den astronomiske kalender. Her kan man sige, at foråret begynder ved forårsjævndøgn den 20. marts. Ved forårsjævndøgn begynder sommerhalvåret og dagslængden overstiger 12 timer.

Klimatal fortæller foråret begynder 25. marts

Forårets begyndelse ved jævndøgn passer meget godt med klimaet. Kim Sarup fra DMI har regnet på årstider ud fra minimumstemperaturer. Hvis man benytter alle tal fra seneste klimaperiode (1961-1990), kan man inddele de fire årstider på følgende måde:

Om vinteren er minimums-temperaturen under 0 grader

I foråret er minimums-temperaturen mellem 0 og 10 grader og stigende

Om sommeren er minimums-temperaturen over 10 grader

I efteråret er minimums-temperaturen mellem 0 og 10 grader og faldende.

Med denne definition er årstiderne forskudt i forhold til den almindelige kalender, men tæt på den astronomiske kalender. Foråret vil her begynde den 25 marts.

Rim i græsset i Nordborg på Als den 4. maj 2018. Foto: Arne Prip / Privatfoto

Netop at definere foråret ved minimums-temperatur er forståeligt. Nogle mener, foråret begynder, når nattefrosten forsvinder. Denne definition kan i praksis bruges for den del af danskerne, der gerne vil have sarte blomsterarter udenfor så tidligt som muligt.

I foråret følger temperaturen med uret

En god tommelfingerregel fortæller, at foråret begynder, når temperaturen følger uret. Det vil sige, at omkring klokken 9 er det cirka 9 grader varmt. Om eftermidagen omkring klokken 14 er temperaturen steget til cirka 14 grader. Det er også en god definition. Det er i hvert fald det, der får mange til at komme ud og nyde vejret.

Meteorologen Henrik Voldborg hjemme i haven ved sit solur. Foto: Mogens Ladegaard - Ritzau Scanpix

Maj 2018 smadrede alle rekorder

Foråret er den tid på året, hvor vejret er mest foranderligt. Sidste år gik vi fra den koldeste marts i over 30 år til den varmeste maj nogensinde målt. Maj 2018 detroniserede en over 100 år gammel rekord. 15,0 grader blev middeltemperaturen, hvilket slog den gamle rekord fra 1889 med 1,2 grader. Derudover blev rekorden for flest solskinstimer på en måned også slået. De 363 solskinstimer i maj var 16 timer over den hidtidige rekord fra 2008.