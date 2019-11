Hundelufter fundet druknet

Mandag aften klokken 22:28 blev en hund med snor og halsbånd set tæt på havnebassinet ved Aarhus Havn. Hunden var helt alene, og det fik en forbipasserende til at undre sig og tage affære.

Det viste sig, at ejeren til hunden, er en 66-årig mand, og en time senere - nemlig klokken 23:29 - blev han fundet livløs i havnen foran Hveensgade på Aarhus Ø.

Det oplyser vagtchefen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Anmelderen undersøger, hvem der ejer hunden og får fat på nogle pårørende. Efter det spotter han en genstand, som ligger 30 meter ude i havet, siger vagtchefen Flemming Lau til TV2 ØSTJYLLAND.

Anmelderen er tidligere elitesvømmer, og derfor hopper han i vandet. Det viser sig, at det er den 66-årige ejer til hunden, der ligger i vandet, men han står ikke til at redde.

Den 66-årige mand er fundet død foran Hveensgade på Aarhus Ø. Foto: Google Satellit

Det er uklart for Østjyllands Politi, hvordan den 66-årige mand er havnet i vandet.

De er dog ikke i tvivl om, at der ikke er tale om noget mistænkeligt.

- Vi ved ikke, hvad årsagen er, men vi betragter det som et tragisk dødsfald, siger Flemming Lau til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 66-årige mands pårørende er underrettet.

01:40

VIDEO: Når du går i byen i det centrale Aarhus, har du et stort ansvar for at passe på dig selv og dine venner. Sådan er budskabet fra kommunens teknik - og miljørådmand, der vil sætte fokus på det personlige ansvar i en tid, hvor kommunen også investerer i sikkerhed for millioner langs åen og havnen for at undgå, at nattelivets gæster falder i det iskolde vand.