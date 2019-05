Hun faldt hen i en heroinrus – da hun åbnede øjnene, bar de hendes ven væk i en ligpose

Lugten ramte Anette Hansen i det øjeblik, hun trådte ind i sin lejlighed. Brændt, krads og kemisk.

I to år havde hun ”leget” lykkelig kernefamilie med økologi og dampede grøntsager i den treværelses ejerlejlighed på Vester Ringgade i Aarhus.

Her boede hun med sin kæreste og deres datter på to år. Og 28-årige Anette Hansen havde aldrig haft det så trygt og godt før.

Men i det splitsekund, lugten ramte hende, vidste hun, at familieidyllen var slut.

Hun styrede direkte mod køkkendøren, der var udstyret med et lille vindue. Hun vidste præcis, hvad hun ville få at se på den anden side.

Bag døren stod hendes kæreste foran komfuret. På kogepladen lå en ske med en boblende brun væske i. Ved siden af komfuret lå sprøjte, vat og elastikbånd. Kæresten var faldet i igen.

Og nu ville han hive Anette med i faldet. Det var uundgåeligt.

Efter to års pause fra et mangeårigt heroinmisbrug måtte hun give op. Lugten og synet af den brune boblende masse vækkede hver en celle i hendes krop.

Den skreg efter stofferne. Trangen ryddede bordet. Den trumfede den kolossale følelse af skyld og skam ved tanken om det, hendes datter nu skulle være vidne til.

Hun følte sig fortabt. Og så væltede det hele.

Fra misbruger til misbrugsbehandler

52-årige Anette Hansen får stadigvæk tårer i øjnene, når hun fortæller om den dag, hendes drøm om en stoffri kernefamilie faldt fra hinanden.

Vi møder hende i hendes lille røde rækkehus i Esbjerg, hvor hun i dag bor med sin nye kæreste og teenagesøn.

I dag er hun psykoterapeut og misbrugsekspert og hjælper folk ud af deres misbrug. Man kan følge hendes arbejde i programmet ’Misbrug’ på TV 2.

Hendes force er, at hun kan forstå enhver misbruger. For hun har selv været igennem det og trukket sig selv op, da det var allerværst.

Hun ved, hvordan skyld og skam kan stoppe en fra at bede om hjælp. Og hun ved, hvor svært det er at få sagt det livsnødvendige nej. Og hun har lært, at det ikke handler om at fortryde sin fortid, men bruge den.

Søgte tilflugt i legehuset

Anette Hansen sidder ved det hvide spisebord i stuen. Der er blomster i vindueskarmen, malerier på væggene og bøger i reolen. Der er hyggeligt.

Sådan husker hun ikke sit barndomshjem, hvor hun voksede op med sine forældre og søster i Sønder Bjert uden for Kolding.

Anette foretrak at opholde sig i haven i det fine trælegehus med brunt tag og små bænke og stole, som var lavet af hendes elskede snedkerfar.

Her sad hun i timevis i sol, regn og blæst og ventede på, at han skulle komme hjem fra arbejde. For inde i huset var hendes mor. Og Anette var bange for hende.

Hun har ikke lyst til at fortælle præcist, hvad hun oplevede, når hun var sammen med sin mor, men fortæller, at hun følte sig prisgivet, når hun var alene med hende.

Anette Hansen følte sig aldrig elsket af sin mor. Hun kan ikke huske, at moren nogensinde rørte kærligt ved hende.

- Det må hun vel have. Jeg må vel have fået skiftet tøj? Men jeg kan ikke huske, hun har taget mig i hånden, eller at jeg har siddet på hendes skød, siger hun.

Anette Hansen har næsten ingen billeder fra sin barndom og ungdom, men da hun var omkring 16 år, fik hun taget dette billede af en professionel fotograf. Og det har hun gemt. Foto: Privat

Anette havde mange drømme for fremtiden. Hun ville gerne være psykolog eller måske designer. Men i stedet skulle hun bruge de næste mange år af sit liv på at bedøve enhver følelse, tanke og drøm.

Det første fix

Opvæksten plantede følelsen af fortabthed i Anette Hansen. Hele sin ungdom ledte hun desperat efter et sted at passe ind. Hun var rastløs.

Derfor flyttede hun som 17-årig fra barndomshjemmet og ind til Aarhus. Her blev hun en del af undergrunds- og punkermiljøet. I slut 80’erne røg hun for første gang heroin.

Nogle år forinden havde hun røget noget hash. Men nu tilbød hendes 13 år ældre ven et stof, der kunne give hende en kemisk lykkerus af dimensioner.

Samtidig fik den hende til at glemme alle sine følelser. Efter tre måneder gik hun over til at fixe sig selv med sprøjte.

Så snart nålen blev sat i armen, og heroinen blev skudt direkte ind i blodbanerne, ramte stoffet hjernen. Hun kan stadigvæk huske følelsen i dag.

- Det føltes ligesom at falde ned i varmt, varmt vand. Jeg havde det ligesom et spædbarn, der blev svøbt i et varmt tæppe. Alt spændte af. Alt blev afslappet, og så blev jeg helt væk, siger hun.

Men fra det første fix handlede alt i Anettes liv om jagten på den næste rus. Og misbruget accelererede med høj fart.