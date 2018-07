Horsensiansk par fanget i græsk kaos med toårig - blev hentet personligt af piloten

Mens mange danskere fortsat er strandet på Rhodos efter et massivt nedbrud i check in-systemet søndag aften i den internationale lufthavn, nåede ét fly fra flyselskabet Thomas Cook Airlines at lette fra lufthavnen med kurs mod Billund, efter passagererne var blevet tjekket manuelt ind – med undtagelse af hele 64, som ikke nåede igennem check-in.

Tre af de passagerer, som kom af sted, var et ungt par fra Horsens: 27-årige Dennis Hørsted Pedersen, 28-årige Janni Jønsson og deres fælles søn på to år. Men de var nogle af de sidste passagerer, der kom ombord på flyet – alene fordi de midt i kaosset personligt blev hentet af piloten.

- Vi sad på en restaurant i lufthavnen og fik lidt mad, og så hører vi en mand gå rundt og råbe i terminalen. Det var piloten på flyet, der råbte Billund og folks navne – han gik rundt i terminalen flere gange og råbte, fortæller Dennis Hørsted Pedersen til TV 2.

Piloten havde travlt med at komme af sted

I hånden havde piloten en liste over de danskere, som det var lykkedes at få tjekket ind manuelt, og piloten havde – som Dennis Hørsted Pedersen fik oplyst af kabinepersonalet – travlt med at få alle om bord, for flyet skulle af sted senest klokken 10 minutter over midnat, ellers ville ingen af passagererne kunne komme hjem. Det skyldes, at flyvepersonalet var tæt på at overskride de meget stramme flyve- og hvileregler af hensyn til passagerernes sikkerhed.

Men flyet kom ikke af sted til tiden.

- For da vi skulle flyve, var der problemer med at få trappen væk fra flyet. Så vi kom først af sted klokken 01.45. Så personalet gjorde virkelig alt, hvad de kunne for at få os hjem i en situation, som de ikke havde skabt, siger Dennis Hørsted Pedersen.

Parrets toårige søn fik blandt andet de mange timer i lufthavnen til at gå med at lege med et fly på lufthavnens gulv. Foto: Dennis Hørsted Pedersen

Parret, der er fra Horsens, landede tidligt mandag morgen, og mens de gerne havde set en anden og mere rolig afslutning på deres ferie, roser de personalet for at holde hovedet koldt i en meget stressende situation.

Hele Europa leder efter ledige fly

Flere hundrede andre danske rejsende var ikke helt så heldige, og på trods af at check in-systemet i lufthavnen nu virker igen, vides det endnu ikke, hvornår blandt andet de danske Spies-rejsende kan blive fløjet hjem.

Det skyldes ifølge pressechefen i flyselskabet Thomas Cook Airlines Lisbeth Nedergaard, at rejsende fra hele Europa har været ramt af nedbruddet, og det derfor har været umuligt at finde ledige fly.

Rejsende fra hele Europa blev ramt af nedbruddet i checkin-systemet i lufthavnen på den græske ferieø. Foto: Dennis Hørsted Pedersen

De 64, der ikke kom med flyet, skulle ifølge de første oplysninger fra Thomas Cook Airlines mandag formiddag være fløjet til Hannover i Tyskland og kørt med bus til Billund.

Men den plan lykkedes ikke, og flyselskabet arbejder ifølge Lisbeth Nedergaard lige nu på at få fløjet et tomt fly fra Billund til Rhodos for at hente de strandede feriegæster.

- Planen er, at flyet skal tage de 64 passagerer med, og så fylder vi flyet op med andre rejsende til Skandinavien, oplyser hun til TV 2.

- Så har vi et andet fly, der så hurtigt som muligt flyver til Rhodos for at hente de 212 gæster, som også skulle være fløjet hjem til Kastrup sent søndag aften, siger hun.