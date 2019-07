Hold på hat og paraplyer - kraftige vinde på vej

Det blæser op, og TV 2 Vejret har varslet om kraftige vindstød, der i løbet af tirsdag vil bevæge sig hen over det nordlige Djursland og Anholt samt Nordjylland, Nordsjælland og Bornholm.

Det kommer også til at blæse kraftigt i resten af landet, dog uden at det bliver helt så kraftigt som i de tre varslingsområder.

- De fleste synes nok, at vejrskiftet allerede har været markant i forhold til weekenden, men hvis du synes, det blæser nu, kan jeg fortælle, at det snart bliver værre, siger meteorolog ved TV 2 Vejret Jens Ringgård Christiansen.

Allerede klokken 2 i nat stiger vindstyrken på det nordlige Djursland og i Nordjylland, og først klokken 18 i morgen eftermiddag slipper fronten Bornholm. Bemærk dog, at det vil blæse over hele landet, bare ikke helt så kraftigt som i varslingsområderne Foto: TV 2 Vejret

Kraftige vindstød er ifølge Jens Ringgård Christiansen nok til, at trampoliner, havepavilloner og såmænd også havemøbler kan blive kastet rundt. Bølgerne vil ude på åbent vand komme op i tre meters højde, og der vil være godt med skumsprøjt.

Øget risiko for naturbrande

På den her årstid er der også mange flere blade på træerne, og dermed er der meget mere, vinden kan tage fat i.

Ud over risikoen for at ens havetrampolin forsvinder hen over hækken og ind i naboens have, betyder vinden også øget risiko for naturbrande.

- Det er stadig knashamrende tørt, og man skal være meget varsom med at bruge for eksempel en grill. Grillen kan nemt sende gnister ud i vinden og antænde en brand, der bliver næsten umulig at slukke, fortæller Jens Ringgård Christiansen.

I perioden fra maj til september sender TV 2 VEJRET varsler ud, når der er optræk til stormende kuling på 20,8 meter i sekundet svarende til niende trin på Beaufort-skalaen. 20,8 meter i sekundet er knap 75 kilometer i timen .

Ifølge den officielle beskrivelse af skalaen er det nok til at få store grene til at knække af træerne samt at få løse tagsten til flyve af. I vinterhalvåret varsles først, når vindstødene når stormstyrke.