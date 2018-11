Hjemløs fik bøde og blev udvist af sin by - nu vil Stig Tøfting betale

Den hjemløse Hus Forbi-sælger André Christiansen fik for nylig en bøde, da han lå og sov ved Rundetårn i København sammen med en anden person.

Det skyldes den lov, der blev indført sidste år, som har til formål at forhindre potentielt utryghedsskabende lejre. Og det ramte noget i den tidligere landsholdsspiller Stig Tøfting, der så med, da André Christiansen søndag fortalte sin historie i 'Go morgen Danmark'.

Jeg synes, det er forkert at være efter de mennesker, der i forvejen ikke har det nemt. Stig Tøftig, tidligere landsholdsspiller

- Jeg synes, det er forkert at være efter de mennesker, der i forvejen ikke har det nemt. Så jeg vil gerne betale bøden, siger han til TV 2.

Det er at "straffe de forkerte", som Stig Tøfting skriver i et opslag på Facebook.

Fortjener et ordentligt liv

Udover bøden, der lyder på 1000 kroner, fik André Christiansen også et zoneforbud i tre måneder. Det betyder, at han ikke må opholde sig i Københavns Kommune, medmindre han har et ærinde - som hvis han for eksempel skal til lægen.

Noget som i Stig Tøftings øjne er at skyde gråspurve med kanoner.

- Vi lever i et fint land, men vi ser også nogle situationer, hvor man undrer sig over, hvad der foregår, siger han.

- Jeg synes, det er meget voldsomt, at han også har fået et zoneforbud - hvad skal han så gøre? Det er jo i København, hele hans netværk er.

Han anerkender, at der selvfølgelig er en lov, der skal overholdes, men han kan ikke se, hvem der vinder ved den straf, André Christiansen har fået.

André Christiansen er taknemmelig over, at Stig Tøfting har tilbudt at betale hans bøde. Foto: Sofie Mathiassen - Ritzau Scanpix

Raser over lov

Den 52-årige Hus Forbi-sælger fortæller i 'Go' morgen Danmark', at zoneforbuddet er meget hårdt for ham, da han ikke har lov til at sidde og sælge sit blad, som han plejer.

- Jeg er rasende over den skide lov, fordi jeg hele tiden bliver nødt til at rykke mig, og det er sindssygt stressende, siger han.

- Jeg har været hjemløs i cirka seks år og har altid ligget i det her område omkring Nørreport - det er der, mine kunder er.

Vil gerne sige tak

André Christiansen har indtil videre ikke i sinde at betale bøden, men sammen med Gadejuristen har han tænkt sig at gå rettens vej.

Alligevel sætter han pris på, at folk vil hjælpe, fortæller Maja Løvbjerg Hansen, der er jurist ved Gadejuristen - en organisation, der står for retshjælp og anden støtte på gadeplan.

- Han regner naturligvis med at vinde sagen, og at han derfor ikke skal betale bøden, men han vil gerne sige tak til Stig Tøfting for tilbuddet og til alle de andre danskere, der viser deres kærlighed oven på denne sag, både på nettet og på gaden, skriver hun i en sms til TV 2.