Historisk tørke har gjort Danmark brunt

"Der er et yndigt land, det står med brede bøge". Og det gør det stadigvæk.

Men bøgetræerne har det hårdt i tørken, og deres delvist visne blade er sammen med det gule græs landet over en del af forklaringen på, at Danmark har fået et andet udseende, end vi er vant til.

Og det er ikke kun i øjenhøjde, at det tydeligt ses, at naturen er påvirket af den tørke, som begyndte nærmest samtidig med, at maj blev indledt.

Værste tørkeperioder i sommerhalvåret siden 1874. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Tørken har fået Danmark til at skifte farve

Også fra rummet tager Danmark sig noget afsvedet ud - ikke mindst hvis man sammenligner med Danmark i begyndelsen af maj.

Mens vegetationen endnu var grøn for godt og vel et par måneder siden, så har den nu fået en helt anderledes kulør.

Ovenstående før-og-efter-billede er taget af NASA's Aqua-satellit, som hver dag fra knap 800 kilometers højde affotograferer det meste af kloden.

Det første billede er fra den 13. maj, mens det seneste foto viser, hvordan Danmark tog sig ud fra rummet den 19. juli, og forskellen er slående.

00:49 VIDEO: Tørken har betydet, at vandstanden i Gudenåen ved Silkeborg er faretruende lav. Derfor har kommunen valgt at placere betonklodser i fiskepassagen for at bremse vandet. Klodserne er cirka 40 cm høje, og idéen er, at de skal bremse vandet og give lidt højere vandstand. Se nedsækningen af klodserne her. Foto:Flemming Heiberg Luk video

Det gule græs og de knastørre marker viser sig tydeligt, men flere steder i landet oplever man også, at de ellers normalt så grønne bøgetræer har ændret kulør.

Mangel på vand gør, at bladene visner lang tid før normalt.

70 procent mindre nedbør siden maj

Siden den 1. maj har Danmark kun fået 45 millimeter regn på landsplan, hvilket er 70 procent mindre, end hvad vi normalt kan forvente i samme periode.

Også i England og Wales har man oplevet en lang og tør periode, hvilket også har ændret udseendet i landskabet på den anden side af Nordsøen.

Juli bliver den tørreste nogensinde målt

Herhjemme bliver juli med al sandsynlighed den tørreste, som Danmark har oplevet i mindst 145 år.

Indtil videre har vi kun fået tre millimeter regn på landsplan. Normalt falder der 66 millimeter i en hel juli måned.