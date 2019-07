Her kommer vi tæt på 30 grader i dag

Det var svært at forestille sig mandag, hvor regnen silede ned flere steder i landet, men sommervarmen har nu for alvor indtaget landet.

Det mærkede vi allerede tirsdag, hvor temperaturen steg til 27,8 grader i Tirstrup på Djursland. Den temperatur bliver dog allerede slået onsdag, hvor vi inden middagstid vil have sommerdagsgivende 25 grader flere steder.

I løbet af eftermiddagen bliver det blot endnu varmere, og her vil temperaturerne kunne stige til 30-31 grader i den sydvestlige del af Jylland.

Her strømmer luften direkte op fra det europæiske kontinent, uden først at være blevet afkølet over hav. Det betyder dog på ingen måde, at det ikke også bliver særdeles varmt andre steder. I den nordvestlige del af Jylland, samt over Midtsjælland og i Odsherred, kan temperaturen nå 29 eller måske også 30 grader.

Det vil gøre onsdag til årets fjerde tropedag, som er en dag, hvor temperaturen når mindst 30,0 grader.

Det er brandvarm luft, som strømmer op over Danmark fra syd og sydøst, og derfor vil det også være køligere ved kyster, der oplever pålandsvind. Derfor vil temperaturen på østkysten af Bornholm, samt kysterne ud til Østersøen og Kattegat, ikke opleve temperaturer meget over 23 grader.

Mange vil dog nok mene, at det er mere behageligt end de meget høje temperaturer, man kan opleve længere inde i landet.

Endnu varmere torsdag

Med udsigt til meget varmt vejr onsdag, kunne man foranlediges til at tro, at varmen så var kulmineret. Det er dog ikke tilfældet.

Torsdag kulminerer heden med temperaturer, der ifølge de seneste prognoser kan stige til 33 eller måske endda 34 grader. Det er helt usædvanligt høje temperaturer i Danmark - selv en varm periode taget i betragtning.

Når vi 34 grader, vil det være første gang i ni år herhjemme.