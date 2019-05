Her kommer solen frem på en blæsende mandag

Den nye uge er begyndt med gråvejr, skyer og lidt regn flere steder.

Et lavtryk har bevæget sig lige syd om Danmark i nattens løb og har siden søndag aften givet regn i den sydøstlige del af landet.

Nu er det dog trukket længere mod øst, og derfor er der mandag morgen tørvejr i hele landet.

Luften, der blæser ind over Danmark, er dog fortsat fugtig og ustabil, så der er stadig skyer flere steder.

Vejrsituationen mandag eftermiddag. Der kan være byger - især i den nordvestlige del af landet. Foto: TV 2 Vejret

Heldigvis er der håb forude, hvis man gerne vil se lidt til solen i dagens løb. En opklaring breder sig ind over Danmark fra vest, så der bliver gode muligheder for at se solen skinne i længere perioder i dagens løb.

Byger mod nordvest

Til gengæld vil det ikke holde tørt hele dagen igennem.

Et område med byger over Nordsøen vil i dagens løb trække ind over det nordvestlige Jylland. Det betyder, at der kan komme enkelte byger på de kanter, mens det fortsat vil holde tørt i resten af landet.

Visse prognoser antyder dog, at bygerne også kan ramme en lidt større del af landet.

Man kan dog med fordel iklæde sig vindjakken, da en op til frisk eller hård vestlig vind vil blæse ind over os.

Temperaturer mandag. Det bliver køligst mod vest - mens temperaturen kan nå 17 graders varme på det østlige Sjælland. Foto: TV 2 Vejret

Det gør også, at temperaturerne i det vestlige Jylland ikke kommer til at stige til mere end 12-13 graders varme, mens det kan blive op til 16-17 grader varmt i den østlige del af Danmark.

De næste dage bliver også kølige og ustadige, men måske kan varmere luft nærme sig os i løbet af weekenden.