Her kommer der regn i dag

Hvis dine øjne klør, næsen løber, eller du er bekymret for brand, så er der bedring i dag.

Men symptomerne forsvinder ikke helt.

Samlet mængde regn i dag. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Ovenpå en nærmest skyfri påske, hvor pollentallet for birk har været rekordhøjt, og en april, der har budt på mere end 250 mindre naturbrande i Danmark, har der i nat været en svag frontpassage, der har givet regn til hele landet.

I gennemsnit er der dog kun faldet en enkelt millimeter.

Men der vil komme mere. I løbet af dagen vil det i perioder regne i Jylland, mens det ser stort set tørt ud øst for Storebælt. De steder i Jylland, hvor der ventes mest regn, kommer der cirka fem millimeter.

Prognose klokken 9. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Prognose klokken 12. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Regn over det nordlige Tyskland bevæger sig langsomt mod nord. I løbet af formiddagen vil det derfor regne på Fyn og i den sydlige del af Jylland.

Prognose klokken 15. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

I eftermiddag klarer det op mod syd, og særligt i Sønderjylland, Sydfyn og på Lolland vil man kunne få lidt højere temperaturer, end prognosen her viser. Cirka 20 grader kan det blive til.

Prognose klokken 18. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

I de tidlige aftentimer kan det fortsat regne i Nordjylland, men senere vil det også klare op i den del af Danmark.

Prognose klokken 21. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Vejret i dag er markant anderledes end vejret den seneste uge, og det er et tegn på, at flere regnvejr vil ankomme.

Det er godt for den danske natur, der lider under den tørke, vi har haft i en måneds tid. I de 15 år DMI har beregnet tørkeindeks, har vi aldrig før haft det så tørt på denne årstid. Tørkeindekset i Danmark i dag er således på 9,0, hvilket betyder, at naturen mangler 90 liter vand per kvadratmeter.

Tørkeindeks. Foto: GRAFIK / DMI

De danske marker og skove får hjælp fra oven de næste dage, da der ventes cirka 20 millimeter regn, inden ugen er omme.

Samlet mængde regn frem til søndag aften. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET