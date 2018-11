Her kan man stå op til frostgrader mandag morgen

I flere dage har relativt kold luft befundet sig over Danmark, men et tæt skydække har forhindret, at vi har fået udbredt nattefrost.

Skyerne har nemlig den effekt, at de tilbageholder den langbølgede udstråling fra jorden, og derfor falder temperaturen på en skyet nat ikke nær så meget, som hvis der var skyfrit.

Det bliver der dog ændret på fra i nat, når en opklaring efterhånden breder sig fra nord og nordøst ned over landet.

Det medfører, at temperaturen hurtigt falder til under frysepunktet i aftentimerne, fordi der ikke længere er skyer til at holde på varmen.

Kan blive vinterhalvårets hidtil koldeste nat

Som aftenen og natten skrider frem, falder temperaturen yderligere, og de laveste temperaturer vil være at finde i de tidlige morgentimer mandag.

Her kan termometrene i den nordøstlige del af Jylland og i Nordsjælland vise temperaturer på cirka fire frostgrader.

Også den vestlige del af Østjylland og nogle steder på Djursland vil vågne op til frostgrader.

Lokalt kan temperaturen endda nå fem minusgrader, og det vil i så fald gøre den kommende nat til vinterhalvårets foreløbigt koldeste. Indtil videre er den laveste temperatur målt siden sommer -4,7 grader. Den temperatur blev målt natten til den 29. oktober i Karup i Midtjylland.

Temperaturer mandag morgen klokken 7. Lokalt kan temperaturen nå fem graders frost. Foto: TV 2 Vejret

Natten til tirsdag og onsdag kan temperaturen falde til fem-seks graders frost, inden mildere vejr trækker ind over Danmark fra torsdag.

Fem graders frost i november er dog ikke unormalt. Normalt er den laveste temperatur i november -9,2 grader, og den laveste temperatur, der overhovedet er målt i årets elvte måned, er hele -21,3 grader. Det blev målt ved Tarm den 30. november 1973.