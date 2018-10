Her er vinterens første sne faldet - og det sner stadig

For første gang i løbet af dette vinterhalvår er der faldet sne. De første snefnug dalede natten til søndag ned flere steder i Jylland og gav hvide græsplæner, veje og fortove.

Det skete stort set samtidig med urene blev stillet en time tilbage fra sommertid til normaltid, og de første billeder af den nyfaldne sne kom fra Nordvestjylland og den østlige del af Jylland, hvor byger dannet over Kattegat og Skagerak gav snevejr ved temperaturer lige omkring frysepunktet.

Der var også sne, da første medarbejder mødte ind på TV2 ØSTJYLLAND søndag

Ifølge de første meldinger er der faldet omkring en centimeter, der hvor sneen er faldet - men der kan nå at falde mere, for flere steder i den østlige del af Jylland og hen over Vestfyn er der søndag morgen byger i luften, mens temperaturen flere steder ligger under frysepunktet.

Tidligste snevejr i seks år

Med den første sne så tidligt som den 28. oktober er snevejret det tidligste i Danmark i seks år.

Ikke siden et snevejr den 25. oktober 2012 er der faldet sne tidligere.

De tidligste snevejr i nyere tid oplevede vi i 2003, hvor det sneede 19. oktober, mens vi 1992 allerede havde snevejr 16. oktober.

Det er dog intet mod alle tiders tidlige snevejr, som ifølge TV 2 VEJRETs oplysninger fandt sted 20. september 1877.

Det seneste snevejr i nyere tid oplevede vi 2000, hvor vinterens første sne først kom juleaften - hvor den faldt den 24. december om aftenen og gav delvis hvid jul.