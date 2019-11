Her er julesangen, danskerne hader - og elsker - mest

December nærmer sig, og det er samtidig startskuddet til for alvor at skrue op for julehyggen - og musikken.

Og det er særligt én bestemt juleklassiker, som danskerne ikke kan vente med at rokke med til, viser ny YouGov-analyse foretaget for MTV Radio.

På en sikker førsteplads over vores yndlingsjulesange ligger Wham-klassikeren 'Last Christmas'. En sang, der ifølge musikjournalist og radiovært på DR Nicolai Molbech har hele pakken.

- Den vinder, fordi det er en stærk sang, men også, fordi den bliver ved med at blive promoveret. Så det er én, de fleste af os har et forhold til, fordi vi har hørt den gennem mange år, siger han om favoritnummeret, der udkom i 1984.

- Mariah Carey har været lige i hælene på den, men Wham bliver ved med at boble op igen.

Flest er træt af gammel kending

Julesange er med til at bringe os i stemning og lede tankerne hen på juleferie og juleaften, fortæller musikjournalisten.

Men det er ikke altid en positiv ting, at danskerne har hørt på den samme sang år efter år. Og derfor er yndlingssangen også havnet på en anden og lidt mere kedelig topplacering.

Når noget er meget populært, er der altid en modreaktion, og det tænker jeg kun er sundt og godt. Nicolai Molbech, musikjournalist og radiovært, DR

Adspurgt hvilke julesange, vi bliver mest trætte af at høre, er det nemlig også 'Last Christmas', der topper. Det undrer dog ikke Nicolai Molbech.

- Når noget er meget populært, er der altid en modreaktion, og det tænker jeg kun er sundt og godt, siger han.

Nogle vil have julemusik året rundt

Netop for at bevare det særlige, der omgiver julesange, mener musikjournalisten, at lytterne først skal mødes af dem i december, hvis de tænder for radioen.

- Butikker og dem, der skal sælge juleting, begynder allerede i oktober. Men så er julen pludselig noget, der varer i over to måneder og ikke noget specielt, siger han.

Derfor starter radioværten først stille og roligt ud, når vi rammer 1. december, skruer lidt op i midten af december og derefter ned igen efter juleaften.

Men ifølge analysen så over hver femte kvinde gerne, at 'All I Want for Christmas Is You', 'Rockin' Around the Christmas Tree' og alt det andet julemusik fyldte endnu mere i julemåneden. Her er mændene dog mindre ivrige efter at lytte til juletonerne i samme grad.

Der er dog også en lille skare, der slet ikke kan få nok. To procent af analysens deltagere er så glade for lyden af bjældeklang, at de mener, man burde høre julemusik hele året rundt.