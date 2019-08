Her er de lyse nætter forbi - og her kan man nyde dem lidt endnu

Vejret er ustadigt, men trods alt fortsat relativt lunt. Kalenderen viser 7. august, og der er fortsat mulighed for flere perioder med sommervejr, inden efteråret banker på døren.

Én ting er dog sikkert. Det bliver mørkere dag for dag - også om natten.

Siden sommersolhverv 21. juni er dagen nu aftaget med næsten to timer, og i nat er det også forbi med et af sommerens sikre tegn.

Når Solen ikke kommer mere end 18 grader under horisonten om natten, så taler vi om lyse nætter. Efterhånden er vi så langt henne på sommeren, at solen kommer mere end 18 grader under horisonten. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Nætterne bliver nu igen rigtig mørke efter at have været lyse siden 5. maj. Dette er dog en sandhed med modifikationer, da datoerne her refererer til en breddegrad, som går gennem København.

Mere lys mod nord - om sommeren

Der er nemlig forskel på, hvor længe man har lyse nætter forskellige steder i Danmark. Jo længere mod syd man kommer, jo kortere er perioden med lyse nætter, mens den er tilsvarende længere, jo længere mod nord man befinder sig.

I Gedser havde man allerede den sidste lyse nat 3. august, mens man i Skagen, tættere på midnatssolen mod nord, har den sidste lyse nat den 14. august.

Jo længere mod nord man kommer - jo længere er perioden med lyse nætter. Til gengæld er dagen kortere i den nordlige del af Danmark i vinterhalvåret. Foto: TV 2 Vejret

Til gengæld er vinterhalvåret mørkere (længden af dagen kortere) i den nordlige halvdel af landet, og dagene derimod længere mod syd, så det hele udjævner sig over et helt år.

Man taler om lyse nætter, når solen ikke kommer mere end 18 grader under horisonten - det, der er kendt som astronomisk tusmørke. Når nætterne ved sommersolhverv er allermest lyse, kommer solen blot 11 grader under horisonten.

Næste efterårstegn er efterårsjævndøgn 23. september, hvor dag og nat er lige lange, og vi astronomisk set begynder på vinterhalvåret.