Hele Danmarks købmand fylder 70 år, men i skolen var han et mobbeoffer

Din seng. Her bruger du omkring en tredjedel af dit liv. Derfor er der en god forretning i at sørge for, at du sover godt i den.

Det fandt den jyske købmand Lars Larsen ud af for 40 år siden, og derfor startede han det, der i de første mange år hed Jysk Sengetøjslager, men som i dag slet og ret går under navnet Jysk.

Jysk har over 2500 butikker i 50 lande med næsten 22.000 ansatte. Omsætningen for hele koncernen er på knap 25 milliarder kroner.

Manden bag det hele, Lars Larsen, har hverken tænkt sig, at væksten skal stoppe eller selv at trække sig som bestyrelsesformand.

Og så kan det ikke hjælpe at stoppe op og bare sælge skidtet. Lars Larsen.

Det til trods for, at han fylder 70 år i dag, mandag. Men en pensionisttilværelse i milliardærsus har på nuværende tidspunkt ingen interesse.

Et godt ry og en fast tro

Planen var oprindeligt, at Lars Larsen ville være skolelærer. Men det fik hans ene storebror talt ham fra, da han mente, at broderens evner uden tvivl lå inden for forretningslivet.

- Han tog mig med til Thisted, hvor jeg fik en læreplads i en manufakturhandel. Ja, og så kørte det ellers derudad, siger Lars Larsen, der med en blanding af beskedenhed og stolthed hentyder til, at han dermed fandt den helt rette hylde i livet.

Efter at have arbejdet forskellige steder i Jylland, var tiden i 1979 inde til, at Lars Larsen åbnede sin egen butik. Problemet var bare, at han faktisk ikke selv havde den nødvendige pose penge til at kunne gøre det.

Men leverandørerne indvilgede i at give den jyske krejler kreditter på mellem tre og seks måneder. Dermed kunne han nå at få gang i butikken og betale dem, når der var kommet penge i kassen.

Det gik de med til, fordi Lars Larsen allerede havde skabt sig et godt ry og havde en plan, som han fuldt ud troede på – og stadig gør. Han ville sælge kvalitet lidt billigere end konkurrenterne. Det skulle ske ved at købe billigt ind og konstant udvide forretningen ved at føre nye butikker til.

Lars Larsen har skabt en fænomenal succes, og det på ryggen af noget, som er ekstremt dansk. Anthony Aconis, brandingekspert.

Kun de stærkeste kan overleve på markedet, hvor styrke bliver målt i størrelse, og de store æder de små. Jysk skal derfor være størst. Det er Lars Larsens forretningsfilosofi kogt helt ind til benet.

Hård barndom gav styrke

I skolegården var det langt fra den kommende koncernejer, der tronede højst blandt eleverne. Tværtimod var han den mindste på sin årgang og var med sine egne ord en undermåler. ”Lille Lars” blev han kaldt.

Han boede hos sin mor sammen med sine tre ældre søskende. Faren døde tre måneder før, Lars Larsen blev født. De flyttede lidt rundt, men boede en årrække i Hurup ved Thy i Vestjylland. Her havde moren en lille slikbutik.

Et paradis for de fleste børn at vokse op i. Bare ikke, hvis ens forældre er fattige, og det var Lars Larsens mor. Det var derfor sjældent, der faldt godter af til søskendeflokken. I stedet måtte de knokle for at holde hjemmet og den lille butik kørende.

Moren led nemlig af et skrøbeligt helbred, som kun blev værre med årene. I sine erindringer Jeg har et godt tilbud beskriver Lars Larsen sin mor sådan:

Inden jeg var fyldt 12 år, ville jeg betegne min mor som total invalid. En meget syg og nedslidt kvinde, der kun bevægede sig rundt ved hjælp af stok og slæbende fødder med evige smerter i hoved, krop og sågar i sjælen. Ofte hændte det i min barndom, at en af os børn vågnede om natten, og mor var væk. Vi kom hurtigt i tøjet og ud i nattens mulm og mørke for at lede efter hende. Sommetider fandt vi hende i vand til halsen i Nessund, som ligger cirka fem kilometer fra Hurup. Ufatteligt hvordan hun har fået slæbt sig så langt omkring. Eller også lå hun på jernbaneskinnerne – og ventede på tog. De kom gudskelov ikke på den tid af natten.

Når børnene endelig fandt hende, holdt de deres mund med, hvad der var sket over for andre voksne. De frygtede at blive anbragt på et børnehjem. Eller værre endnu - at blive skilt fra hinanden.

Den jyske drøm

Det skete heldigvis ikke. Men det var ikke altid, én af de fire søskende selv opdagede, hun var gået. I stedet var det politiet, som fandt moren og kørte hende til Thisted Sygehus. Eller, når det var rigtig slemt, til den psykiatriske afdeling i Viborg. I skolen bedre kendt som sindssygehospitalet.

Danmark har gjort det muligt for mig. Derfor vil jeg også gerne betale den skat, der er påkrævet. Lars Larsen.

En anden god grund til at holde mund. For Lars Larsen døjede i forvejen med at være lidt af et mobbeoffer. Dels på grund af hans ringe højde, men også fordi, han blev nødt til at gå i de ældre søskendes aflagte tøj.

- Det gælder jo dengang som i dag, at det er noget, man bliver mobbet med. Så det var ikke altid lige sjovt.

Mobningen var dog også med til at skabe fundamentet for den drivkraft, som Lars Larsen siden har brugt til at skabe sit imperium med. Han ville nemlig vise dem, hvad han rent faktisk var gjort af.

- Så jeg skal måske takke de der møgunger, der drillede mig i gamle dage.

Lars Larsen kan med sin baggrund ses som det ultimative danske svar på den amerikanske drøm. Det fortæller brandingekspert Anthony Aconis:

- Her er en mand, som kommer fra næsten ingenting og bliver en af de rigeste mænd i Danmark skabt på et godt tilbud.

Forstår ikke dem, der bare sælger ud

Trangen til hele tiden at skabe noget mere er en vigtig del af Lars Larsens drivkraft - skabergenet, som han selv kalder det.

Jysk er hans skabelse, hans koncept. Han betragter koncernen som hans tredje barn, og kan derfor ikke forstå, hvorfor nogle iværksættere, især herhjemme, sælger deres livsværk.

Læs også Lars Larsen rykker produktion fra Kina hjem til Europa

- Det må jo være fordi, de er bange for at fortsætte, og hvis der står én og tilbyder dem nogle millioner, er mange vel sådan indrettet, at de tænker ”så må vi hellere nok tage dem”.

Dynekongen ærgrer sig på deres vegne, da han synes, de stopper for tidligt. Selv har han altid troet på, at Jysk skal være verdensomspændende.

- Det er noget med at stole på sit koncept, og det, man har gang i. Og så kan det ikke hjælpe at stoppe op og bare sælge skidtet.

Skat er en pligt

Jo mere man skaber, jo mere kan man også give tilbage. Af samme grund har Jysk heller ikke valgt en selskabskonstruktion, som man kender det fra de mere skattesky selskaber. Eksempelvis Ikea.

- Jeg betaler med glæde min skat, så længe det med glæde ikke bliver misforstået. Jeg betaler det, man skal betale, men jeg vil saftsuseme ikke betale mere. Jeg mener, det er en forpligtelse, man har, at når man har haft succes, at man også betaler sin skat og med glæde. Det er det, der skal bære hele samfundet fremadrettet.

- Danmark har gjort det muligt for mig. Derfor vil jeg også gerne betale den skat, der er påkrævet.

Læs også Dynekongen udfordrer møbelgigant: Vil lave et mini-Ikea

Han sammenligner det med de julefrokoster, han har holdt gennem tiden for medarbejderne. Ved den første var der 5-6 butikker. Men i takt med, at Jysk er vokset, er regningen for julefrokosterne også blevet sekscifret.

- Men hvis jeg havde råd til det dengang, har jeg også råd til det i dag.

Et godt tilbud

- Godaw, jeg har et godt tilbud til dig.

Sådan tonede Lars Larsen frem på skærmen i de nu ikoniske Jysk-reklamer i løbet af 80’erne og 90’erne. Et altafgørende træk, som ifølge Anthony Aconis har været med til at gøre Lars Larsen landskendt, og som i den grad har styrket Jysks brand i Danmark.

- Lars Larsen har skabt en fænomenal succes, og det på ryggen af noget, som er ekstremt dansk. Men også ved at bruge sig selv som brandingværktøj.

Læs også Nu tager Lars Larsen første skridt mod sit mini-Ikea

Brandingeksperten tilføjer, at den måde, reklamerne var lavet på, gav rigtig god mening for Jysk på det tidspunkt, de rullede henover skærmen, men at tiden er løbet fra den form for reklamer.

Men dengang viste reklamerne sig at være en rigtig god investering. Jysk startede ud med kun at vise dem i Sønderjylland i 1987, men da salgstallene her steg 17 procent dette år, var der ikke andet for end at gøre dem landsdækkende.

Jysk købmandskab til hele verden

Når Lars Larsen ikke længere skal have sin vante gang i Jysk – enten fordi han ikke længere synes, der er sjovt, eller fordi helbredet skulle begynde at svigte – er det børnene, som skal arve det hele.

Købmanden har dog sikret sig, at Jysk til den tid fortsat skal turde drømme stort og vokse ud fra et princip om godt, jysk købmandskab.

Noget som ikke altid har været lige nemt at eksportere til de nye medarbejdere i andre lande. Men her står Lars Larsen fast. Det skal de lære. For jysk er hjerteblodet i Jysk.

- Det første, de nye medarbejdere får stukket i hånden, er min bog, så de kan lære lidt om, hvem ham gutten er, hvad firmaet er og hvordan man gebærder sig.

At turde ville sine drømme

Det lange og globale forretningseventyr har dog ikke kun kastet guld af sig. Der har også været nederlag undervejs. Eksempelvis med Larsen Rejser, som dynekongen måtte trække sig ud af med et underskud på over 200 millioner kroner. Og senest har Jysk måttet opgive sine ambitioner om at få kineserne til at købe deres sengetøj i Jysk.

Læs også Jysk lukker 13 butikker i Kina

Men Lars Larsen trives ganske fint med disse nederlag. Det er en konsekvens af at turde handle, og ifølge ham selv er det netop hans mod, som har gjort, at han har kunnet føre det så vidt med Jysk.

Modet er derfor også en vigtig arv, han gerne vil give videre. Både virksomheden og medarbejderne trives nemlig godt med høje ambitioner og fremdrift. Håbet er – stadigvæk – at Jysk skal blive ligeså stort som Ikea og McDonalds.

- Måske når vi det ikke helt, men når man rækker ud efter stjernerne, får man til gengæld ikke skidt på fingrene.