Hedebølge på vej kan blive en af de længste nogensinde

Selvom sommeren allerede nu har været lang og varm, har vi stadig de varmeste dage til gode.

Prognoserne er helt sikre på, at en af de mest bastante hedebølger i mange år fra midt i næste uge ruller ind over Danmark.

Syvdøgnsskemaet den 22. juli 2018. En langvarig hedebølge ruller ind over landet i uge 30. Foto: TV2 VEJRET

Herhjemme kalder vi det en hedebølge, når gennemsnittet af de højeste temperaturer målt over tre dage overstiger 28 grader.

Sker det i mere end halvdelen af landet, betegnes hedebølgen som landsdækkende, og sådan en havde vi senest i 2014, 2008 og 2006.

Men hedebølger kan sagtens vare længere tid end blot tre dage, og den hedebølge, der venter Danmark i den kommende uge, kan ifølge prognoserne fortsætte helt ind i begyndelsen af august.

Dermed har vi udsigt til en af de længste hedebølger over landet i mange år.

For at sætte hedebølgens længde i relief, har TV 2 VEJRET undersøgt alle hedebølger i København siden 1874.

København er nemlig et af de meget få steder i landet, hvor man har målt vejret hver eneste dag i de seneste 145 år.

Hedebølge og varmebølge

En hedebølge indtræffer når gennemsnittet af de højeste temperaturer hen over tre sammenhængende dage overstiger 28 grader.



Hedebølgen bliver ikke afbrudt, hvis der skulle være en enkelt dag med under 28 grader, når blot middeltemperaturen holder sig over de 28 grader.



En varmebølge er defineret på samme måde som hedebølgen, blot skal middeltemperaturen her overstige 25 grader.