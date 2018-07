Haveekspert: Hold nu op med at vande græsplænen

Efter mange uger med meget lidt regn og usædvanligt mange solskinstimer for årstiden er græsplænen mange steder gul og vissen at se på.

Men lad nu være med at bruge både vand og penge på at vande den, for selv om en gul plæne ikke ser pæn ud, så bliver græsplænen grøn igen, lige så snart det på et tidspunkt begynder at regne. Og hvis der er huller i græsplænen efter slidtage, kan man i september altid så nye græsfrø.

Sådan lyder det fra haveekspert i boligejernes videnscenter Bolius, Jesper Carl Corfitzen.

- Det er ikke i orden at bruge ressourcer og penge på det. Vi bliver nødt til at prioritere lige nu, så hold op med at vande græsplænen, siger han.

Der er nemlig masser af andre ting i haven, som lige nu virkelig trænger til vand – og som ikke kan overleve uden.

Ifølge haveekspert Jesper Carl Corfitzen er det ikke græsset, man skal bruge de dyrebare vanddråber på.

Sjatvanding er ikke nok: Du skal grave

Det allervigtigste er alle de planter, som man i dyre domme har købt og plantet i foråret, for planternes rødder stikker kun 10 til 20 centimeter – og altså slet ikke så dybt, at de kan klare sig uden vand.

Derfor skal de nyplantede frugttræer, buske, stauder, den nye hæk og andet som minimum i det tørre solskinsvejr have én grundvanding om ugen.

- Det betyder, at man ikke bare sjatvander, men bruger mellem 10 til 20 liter vand. Man bliver nødt til grave lidt ned ved siden af og mærke efter - hvis der er fugtigt cirka 20 centimeter nede i jorden, så har man grundvandet, forklarer Jesper Carl Corfitzen.

Det er ikke i orden at bruge ressourcer og penge på det. Vi bliver nødt til at prioritere lige nu, så hold op med at vande græsplænen Jesper Carl Corfitzen, haveekspert.

Det er i det hele taget en god ide at løsne jorden i en lille jordvold omkring for eksempel et frugttræ, der er nyplantet i år eller sidste år, inden man vander, for at undgå at vandet bare løber af den tørre jord i stedet for at sive ned i jorden.

Det samme gælder frugtbuske og andet, der er nyplantet, mens gamle træer, der har stået 15-20 år, sagtens kan klare tørken – for nu.

Krukker skal vandes hver dag

Mens det er nok at grundvande planter og træer i haven en gang om ugen, skal man lige nu vande alt, der befinder sig i krukker, hver dag.

- Med de temperaturer vi har lige nu, så kan jorden i små krukker sagtens tørre op på en dag og også her, skal man huske at grundvande. Når det lige så småt begynder at pible ud i bunden af krukken, så har man grundvandet, siger Jesper Carl Corfitzen.

Med krukker er det ved grundvanding vigtigt også at huske at gøde, for når der løber vand ud i bunden, løber der næringsstoffer med ud, og så får planterne ikke nok næring.

Nytte- og køkkenhaver skal også vandes dagligt – især hvis der er tale om højbede, som skal behandles på samme måde som planterne i krukker.

- Mange grøntsager og frugter består af op mod 80-90 procent vand, så man får ikke noget ordentlig udbytte, hvis de ikke får rigeligt med vand.

Mal med kalk og skab skygge

Det er selvsagt, at der skal vandes dagligt i drivhuset, som stadigt flere danskere har fået anskaffet i haven. Men man skal også huske at sørge for god udluftning.

- Temperaturen bliver alt for høj, og alt tørrer for hurtigt op, så planterne koger. Udover at lufte ud er det derfor også vigtigt at skabe skygge, forklarer haveeksperten.

Stauder kan godt komme igen, så klip alt det visne af, ligesom man gør i foråret, og når der kommer regn, vil man forhåbentligt opleve, at de vil begynde at skyde på ny. Så dem ville jeg ikke være så bekymret for Jesper Carl Corfitzen, haveekspert.

Det kan man gøre ved for eksempel at hænge gardiner op eller male kalk på vinduerne i drivhuset – det giver skygge og kan vaskes væk igen, når temperaturen igen falder.

Planterne, der hader udtørring

Udover alt det andet er der især to grupper planter, du lige nu også skal være særlig opmærksom på. Det gælder roserne, der står til at skulle blomstre, og også rododendron. Begge planter hader udtørring, og de skal ifølge haveeksperten derfor have cirka 10 liter vand om ugen.

- Roser kan få lus og svampesygdomme som meldug, og ofte handler det om, at de ikke har fået nok vand. Hvis roserne allerede har været tørret ud, kan man sagtens nå at redde dem, men man må affinde sig med, at både roser og rododendron kan få en svampesygdom, forklarer Jesper Carl Corfitzen.

Stauder, som burde stå flot nu og blomstre, er visne og gulnede.

Samtidig er det meget vigtigt at understrege, at man altså ikke skal vande i fuld sol, fordi vandet fordamper i solen uden at være til særlig meget glæde for planterne. Så vand enten tidligt om morgenen eller om aftenen.

Alt det andet levende, der ikke er planter

Blomster, buske og træer er imidlertid ikke det eneste i haven, der lige nu tørster. Det gør havens dyr også.

Derfor er det en god ide at fylde fuglebade eller flade lerskåle med vand og stille dem forskellige steder i haven og i forskellige højder, så både pindsvin, fugle og også de meget nervøse skovduer tør komme og få slukket tørsten.

- Jeg kan se, at fuglene kommer væltende – det bliver en lille oase midt i en ørken. Hvis man husker at sætte vand ud til fugle og dyr, så får man også en hurtig oplevelse, siger Jesper Carl Corfitzen.

- Sæt saven mod træstammen

På trods af skybrud flere steder natten til søndag, og selvom der ifølge TV 2 VEJRET er regn i prognoserne i midten af næste uge – indtil et nyt højtryk med tørvejr banker på i slutningen af ugen – har tørken nu varet så længe, at selv de mere standhaftige og store planter som træer, hække og frugtbuske er begyndt at bukke under.

Når det gælder hækken, kan man ifølge Jesper Carl Corfitzen give den en meget grundig vanding én enkelt gang for at hjælpe den på vej, men når det gælder stauder og frugtbuske, er der ikke andet for end at klippe alt det visne væk.

- Stauder kan godt komme igen, så klip alt det visne af, ligesom man gør i foråret, og når der kommer regn, vil man forhåbentligt opleve, at de vil begynde at skyde på ny. Så dem ville jeg ikke være så bekymret for, siger han.

Hvis frugtbuskene er knastørre, kan man ifølge haveeksperten lige så godt skære de tørre grene helt af og i stedet koncentrere sig om at redde det, der er tilbage på busken.

Og hvis man ikke kan nå at redde havens træer, er der ingen grund til at græde over spildt mælk, lyder det fra Jesper Carl Corfitzen.

- Hvis træet ikke kan reddes, så gå ud og sæt saven på og få det væk. Det må ikke blive sådan, at haveejerne - specielt nystartede havemennesker - får en negativ oplevelse med den her sommer. Vi må bare op på hesten igen og ud og plante igen – men tænke os lidt mere om: Kunne der være noget, der er lidt mere tørketolerant.

Der er dog ingen grund til at begynde at plante nyt nu – vent til oktober og november, hvor planterne har meget større chance for at overleve.