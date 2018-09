Haveejerens store hovedbrud – hvad skal du beskære i efteråret?

Den ekstreme sommer ligger bag os, og de gule, røde og brune farver er begyndt at melde sig. Det rejser et stort spørgsmål hos landets haveejere: Hvad skal man stille op med de planter, der virker visne og måske helt er gået ud?

- Det store tema er, om planterne er døde eller levende efter den lange sommer, fortæller gartner Martin Bruun fra Kolding Plantecenter.

00:30 VIDEO: Her kan du få et par tips til, hvad du skal beskære i haven nu. Video: TV 2 Luk video

Træer og buske

Det er særligt træer og buske, der kan være hårdt medtagne efter den varme, tørre årstid, og det er også dem, der skal beskæres nu.

Metoden går kort fortalt ud på, at man klipper det døde af udefra og indefter, og så fortsætter man ellers, indtil man når ind til det levende.

Hvis ikke den er grøn inde bagved, så er grenen død, og så skal man lave en beskæring hele vejen ned i systemet,. Martin Bruun, gartner, Kolding Plantecenter

- Man kan tjekke efter ved at kratte lidt i barken. Hvis ikke den er grøn inde bagved, så er grenen død, og så skal man lave en beskæring hele vejen ned i systemet, forklarer Martin Bruun.

I princippet kan man så ende med at arbejde sig så langt ind, at man må konstatere, at planten er helt død, og så skal den fjernes helt. Selvom det kan virke voldsomt at klippe de medtagne planter hårdt til, er det plantens bedste chance for at overleve.

- Hvis ikke man fjerner alt det døde, har planten meget svært ved at komme sig over det her chok, den har fået, siger Martin Bruun.

00:58 VIDEO: Her kan du se vejrudsigten for lørdag og de kommende dage i Østjylland. Luk video

Planterne kommer igen

Og belønningen venter på den anden side af vinteren.

- Når de nye skud, som sidder og sover inde i grenene, bryder igennem til sommer, så er alting glemt igen, lyder det fra den erfarne gartner.

Det er dog ikke alle planter, der skal have den store tur nu, selvom de fremstår som visne. For eksempel skal stauderne have lov til at stå til foråret, når varmen begynder at komme. Når de første skud så kommer frem, kan man fjerne de visne.

Stauderne skal man holde sig fra indtil videre. De pakker sig ned til vinter. Martin Bruun, gartner, Kolding Plantecenter

- Stauderne skal man holde sig fra indtil videre. De pakker sig ned til vinter. Roserne må man godt plukke lidt i, men uden at være for hård, fortæller Martin Bruun:

- Der er folk, der laver en stor efterårsrengøring af haven, og som ikke kan holde ud at se på de visne staudepinde, men rent fagligt skal man lade dem stå. Det er buske og træer, der har taget skade, der skal have den hårde tur.