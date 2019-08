Hastighedskontrol over hele landet

Fra mandag og ugen ud gør man som bilist klogt i at være ekstra varsom med at trykke på speederen.

Det skal man altid, men i uge 33 – fra mandag 12. august til 18. august - vil der landet over være hastighedskontroller.

I Østjyllands politikreds er der i alt 10 fotovogne på vejene, mens der i Sydøstjyllands politikreds er 9 fotovogne. Midt- og Vestjyllandspoliti har 13 fotovogne.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Kontrollerne sker som et led i det europæiske færdselspolitisamarbejde TISPOL og er delvist finansieret af EU-kommissionen, oplyser Rigspolitiet.

- Vi registrerer hver eneste dag for mange bilister, der kører alt for hurtigt, og der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne. Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for bremselængden, siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Ifølge Rigspolitiet er det især på landeveje, at der køres for stærkt, og det er også her, at langt de fleste dødsulykker sker.

Nedsættelse af gennemsnitshastigheden på de danske veje er en del af Rigspolitiets strategi frem mod 2020.

I 2018 faldt antallet af fartbøder i Danmark for første gang i fire år. I alt blev der udskrevet 540.000 fartbøder gennem automatisk fartkontrol (ATK) til en samlet værdi af 821 millioner kroner mod 871 millioner i 2017.

Denne sommer trådte et nyt fælleseuropæisk system desuden i kraft, hvilket gør det muligt for udenlandske myndigheder at sende bøder til danskere.

1. februar 2015 øgede politiet antallet af ATK-vogne fra 25 til 100. I kortet nedenfor kan du se, hvordan vognene er fordelt i politikredsene.