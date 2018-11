Har været med i 13 sæsoner: Aarhusiansk danser rørt til tårer

Der blev uddelt usædvanlig stor ros fredag aften til en af de professionelle dansere under semifinalen af 'Vild med dans'.

Her sagde dommer Jens Werner til Mads Vad:

- Jeg synes, at du i denne sæson har fundet et andet niveau. Måske fordi du også er blevet ældre og mere erfaren. Det har krævet noget ekstra at søge ind til Molly, fordi hun startede på et godt niveau. Lige pludselig blev du også nødt til at opgradere din kunnen og viden.

VIDEO: Her kan du se en tydeligt påvirket Mads Vad efter stor ros fra Jens Werner.

Og så sluttede han af med at kalde Mads Vad for en "gudsbenådet koreograf".

- Du har detaljer omkring alt, hvad der hedder musik og styling. Jeg er virkelig beæret over at være i selskab med dig hver fredag aften.

Mads Vad er født i Randers, men bor i dag i Aarhus. Her har han siden 2007 været selvstændig med danseskolen VM Dans, som har hold i Randers, Aarhus, Horsens og Skanderborg.

Til venstre: Mads Vad under sin første sæson af 'Vild med dans' i 2006 sammen med skuespilleren Liv Corfixen. Til højre: Molly Egelind og Mads Vad under semifinalen af 'Vild med dans' 2018. Foto: Scanpix

De rosende ord fra Jens Werner fik tårerne frem hos hovedspersonen fredag aften.

- Da han begyndte at sige de ord til mig, var det som om, jeg slet ikke stod inde i 'Vild med dans'-studiet. Det var surrealistisk, og jeg blev meget rørt, fortæller den 34-årige professionelle danser.

Et niveau som aldrig før

Tilbage i 1994 sikrede Jens Werner sig en VM-titel i standdarddans, og han har været et idol for den unge Mads Vad. Derfor gjorde de rosende ord et ekstra stort indtryk.

- Jeg har danset, siden jeg var halvandet år gammel. Fra jeg var lille, har Jens været en af dem, jeg har set op til, fordi han jo var verdensmester, siger han.

Finaleparrene Simon Stenspil og Asta Björk - og Molly Egelind og Mads Vad. Foto: Martin Sylvest - Ritzau Scanpix

Mads Vad dansede selv standarddans i sine unge år, men senere valgte han at gå en anden vej med latindans.

I år er han med i 'Vild med dans' for trettende gang.

Både under kvartfinalen og semifinalen har han og dansepartneren Molly Egelind oplevet at høste fire 10-taller på én gang.

Det er det, der gør sæsonen så usædvanlig for mig. Der er ingen begrænsning. Mads Vad.

De danser på et niveau, som den dobbelte 'Vild med dans'-vinder ikke har prøvet i tidligere sæsoner.

- Jeg kan ikke forestille mig, at jeg nogensinde kommer til at prøve det her igen. At få en partner som Molly, som er så fantastisk et menneske, som jeg er så gode venner med, og som arbejder så hårdt, at hun kan gøre det, som jeg har drømt om i 'Vild med dans', fortæller Mads Vad.

Vendepunktet for den professionelle danser opstod under den femte fredag i programmet. Under deres cha-cha-cha kunne han se, at der var potentiale for noget specielt i år.

Dommer Jens Werner (til højre) havde stor ros til Mads Vad fredag aften. Foto: Martin Sylvest - Ritzau Scanpix

- Jeg er blevet overrasket over Mollys udholdenhed. Hver uge har jeg prøvet at rykke hende op på et nyt niveau, og på et tidspunkt var jeg bange for, om jeg pressede hende for meget. Men når jeg har spurgt hende, om noget var for svært, fordi det ville kræve, at vi blev et par timer mere, har hun kigget på mig og sagt: "Det gør vi".

Netop den indstilling er en af grundene til, at de er nået så langt i konkurrencen, mener han:

- Det er det, der gør sæsonen så usædvanlig for mig. Der er ingen begrænsning.

Går på gulvet, når de er tilfredse

Næste fredag er der finale i Forum Horsens, og her skal Molly Egelind og Mads Vad dyste om vindertrofæet mod skuespilleren Simon Stenspil og 'Vild med dans'-debutanten Asta Björk.

Molly Egelind og Mads Vad er i finalen, som foregår i Forum Horsens fredag den 23. november. Foto: Martin Sylvest - Ritzau Scanpix

Her bliver der kamp til stregen, for det andet finalepar har heller ikke været i en eneste omdans. Asta Björk blev desuden kaldt "den bedste nykoreograf nogensinde" tidligere på sæsonen af dommer Britt Bendixen, og så fik hun og dansepartneren også fire 10-taller for en dans i semifinalen.

For Mads Vad handler det sidste program om at gå ind på gulvet og gøre sit bedste.

- Vi kommer ikke til at gå ind på gulvet i Horsens, før vi er tilfredse. Om vi så skal træne hele natten inden. Men vi er også realistiske - vi kan kun gøre det så godt, som vi kan. Det eneste pres, jeg føler, er i forhold til mig selv - og at jeg skal lave noget, der er fedt nok. For jeg ved, at Molly kan.