Har du stadig døde pletter i plænen efter tørken? Det kan du gøre ved det

Selvom græsset de sidste uger af ekstremsommeren 2018 har lignet død, tør afrikansk savanne, kan haveejerne nu se, at græs er en sejlivet plante. Overalt vrimler det frem, og villakvartererne genlyder af motoriserede plæneklippere. Men trods det at græsset er sejt, er der mange, der døjer med døde pletter i plænen.

- Mange haveejere har konstateret, at græsset igen er begyndt at gro, men der er også masser af huller og gule områder, siger haveekspert for Bolius og Go’morgen Danmark, Jesper Carl Corfitzen.

Kampen mod de sidste gule pletter

De gule pletter efter den lange sommer findes typisk i områder med megen slitage. Haveeksperten foreslår, at haveejerne benytter sig af lejligheden til at få sået nyt græs – enten i form af eftersåning eller måske direkte en genanlægning af plænen.

- Det er en rigtig god periode nu, siger han og forklarer, at de gule områder først skal have en grundig tur med en rive, hvorefter man skal sprede et tyndt lag plænedressing, før man eftersår.

Plænedressingen består ikke, som navnet ellers kunne antyde, af olie, eddike og krydderier, men af halvt kompost og halvt sand. Dressingen kan købes færdig eller blandes selv.

- Eftersåningen er velegnet til mindre pletter. Er der tale om større områder, er det måske bedre at overveje at anlægge en ny plæne, siger Jesper Carl Corfitzen.

Ukrudt elsker vand og varme

Men det er ikke kun græs, der pipler frem. Ukrudtet har også ligget i dvale i sommerheden.

- Ukrudtet er man nødt til at luge væk. Der er ingen, der får mig til at sige, at man lige kan bruge en bøtte plænerens. Den tankegang skal vi væk fra, formaner haveeksperten.

Grundlæggende mener Jesper Carl Corfitzen, at den ekstreme sommer bør få os til at tage vores forhold til græsplæner op til revision:

- Det er ret sikkert, at vi kommer til at se flere af de her ekstreme somre, og det bliver en udfordring at opretholde plænerne, som mange har dem i dag.

Spørgsmålstegn ved de store plæner

I stedet mener han, at folk skal overveje, om de reelt har brug for de store plæner, eller om det i stedet ville være mere hensigtsmæssigt med nogle tørketolerante staudebede eller måske en blomsterplæne rundt i en rand om selve græsplænen.

- Jeg siger ikke, at vi ikke skal have en prydgræsplæne, men det vil være en god ide at overveje, hvor meget plads man reelt har brug for. Faktisk er græsset den del af haven, vi bruger allermest tid, penge og energi på.

Gult til grønt

En af dem, der har været ude at kigge på både dødt og levende græs, er Øyvind Bertel Fabricius Holm fra Albertslund. Han er ivrig hobbyfotograf med særlig interesse i at lave før- og efterbilleder.

Øyvind Bertel Fabricius Holm har taget billederne herunder på samme sted med fem ugers forskel. Fra den 29. juli til 2. september på Børnefestivalpladsen i Albertslund.

Før og efter tørken Foto: Øyvind Bertel Fabricius Holm / TV 2

- Det er et kæmpe område, og det var fuldstændig gult, fortæller han.

Flere steder var græsset fuldstændig væk, og derfor måtte han tage et nyt billede, da han kom ud og så, at området var dækket af et stort, tykt tæppe af græs.

- Det var fascinerende at se, siger Øyvind Bertel Fabricius Holm.