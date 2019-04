Har du en dårlig dag? Så opfatter du også vejret som dårligere, end det er

9. april 1940 står mejslet i hukommelsen på dem, der oplevede Tysklands invasion af Danmark. Men meget tyder på, at den ikke er mejslet særligt præcist. Faktisk viser forskning fra Aarhus Universitet (AU), at folk husker vejret som dårligere, end det var.

- Der var fly, der kom ind over Danmark, og landet blev besat. Det var en dårlig oplevelse for folk, og det farver også folks oplevelse af dagen, så vejret kommer til at passe til stemningen, fortæller lektor og PhD Annette Bohn fra AU’s Psykologisk Institut - Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning.

Omvendt oplevede folk vejret på befrielsesdagen som bedre, end det egentlig var. Om aftenen 4. maj kom budskabet om tyskernes kapitulation i Danmark, og 5. maj klokken otte om morgenen trådte den i kraft.

- Befrielsesdagen husker folk som lys og varm. Allerede aftenen inden blev mørklægningsgardinerne taget ned. Folk fortolker i deres erindring, at alt måtte have været lyst og varmt og dejligt under befrielsen, siger Annette Bohn.

De mørke år begyndte

Lys og varme og mørke og kulde bruges som metaforer for henholdsvis det gode og det onde, og det kan være med til at få positive erindringer til at stå som lyse og varme i hukommelsen.

- Besættelsen kaldes også de fem mørke år, og derfor passer det med, at folk opfatter, at det var der, de mørke år begyndte, forklarer Annette Bohn og konkluderer:

- Når man oplever noget positivt, er der en tendens til, at man vil opleve det hele som positivt. Dermed også at vejret var godt.

Den tyske fortrop på vej ind i Haderslev 9. april 1940. Vejret var egentlig fint for årstiden, men sådan huskes det ikke. Foto: Ukendt / Scanpix Danmark

Pænt vejr 9. april

Meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt husker med sin relativt unge alder ikke selv besættelsen, der sluttede for 74 år siden, men han ved, hvordan vejret var.

- Hvis vi kigger på København 9. april 1940, ser vi klart og pænt vejr med rolige vindforhold og uden skyer af betydning. Det var ret almindeligt, pænt vejr, siger han.

Temperaturen var 7,1 grader, og der faldt ikke en dråbe regn.

Der var både vådt og koldt, da Danmark blev befriet. Det var dog næppe alle, der huskede det sådan i de efterfølgende år.

Kølig befrielse

Fem år og en lille måneds tid senere var temperaturen godt nok 8,7 grader, men ifølge meteorologen plejer temperaturen at ligge på 12-13 grader, når vi er knap en uge inde i maj:

- Det var en kølig dag for årstiden, og der faldt 3,8 millimeter regn. Det bliver man våd af. Rent objektivt set var det bedre vejr, da vi blev besat, end da vi blev befriet.