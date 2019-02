Han er en af dem, der er grov, når han debatterer - og han er ligeglad

- Du er et vammelt, ulækkert, fucking klamt menneske.

Sådan starter en grynet video, som Storm Balderson fra Aarhus har lagt på Youtube. Videoen er rettet mod den 66-årige mand, der skød en ulv og i september blev idømt 40 dages betinget fængsel af "det groteske retssystem".

- Jeg håber, du falder over dine snørebånd, slår næsebenet op i dit fucking kranium, vælter rundt og dør, som den usle person du er, fortsætter han.

Og mens tung trafik støjer i baggrunden, råber han videre.

- Den dag, du dør, vil jeg holde den største ulvefest nogensinde.

- Og gang om året - på den dag du er død - vil jeg komme og lægge en stabil lort på dit gravsted, dit vamle, fucking svin, siger han til slut.

- Jeg er ligeglad med, hvad han føler

Storm Balderson, der har lavet flere af denne slags videoer, erkender blankt, at han er med til at skabe en grov tone i den offentlige debat.

Til hverdag arbejder Storm Balderson håndværker, men i fritiden blander han sig flittigt i debatter på nettet. Og gerne med skarpe meninger og kommentarer.

- Jeg opnår det, at jeg skaber noget debat omkring det, og det er det vigtigste for mig. Det er, at debatten fortsætter, forklarer han til TV 2.

61 procent af danskerne holder sig fra at deltage i debatten på de sociale medier, fordi tonen efter deres mening er blevet for grov. Det viser en megafonmåling. Storm Baldersen her er blandt de resterende 39 procent. Foto: Storm Balderson / Facebook

Derfor ser han heller ingen grund til at debattere i en bedre tone.

- Tonen er ikke for grov. Den er for pæn efter min mening, siger Storm Balderson.

Overvejer, hvordan det er at være den person, du taler til?

- Nej, det tænker jeg slet ikke over. Og jeg er egentlig også ligeglad med, hvad han føler og tænker om det, siger Storm Balderson.

Danskere holder sig fra debat

Den seneste uge har TV 2 sammen med TV 2-regionerne sat fokus på, at tonen mellem danskerne er blevet grovere i det offentlige rum.

Og det viser sig, at mange danskere holder sig fra at deltage i debatten på de sociale medier, fordi tonen efter deres mening er blevet for grov.

Det svarer 61 procent af de adspurgte i en megafonmåling foretaget for TV 2.

En af dem er Afrah Al-Jabouri, som oplevede den grove tone på egen krop, da hun stillede op til kommunalvalget i 2017.

- Når folk skriver så grimt til hinanden, har jeg faktisk ikke lyst til at deltage. Jeg vil ikke blive svinet til, siger hun til TV 2.

Storm Balderson har ikke mindst været grov over for en 66-årig mand, der skød en ulv og i september blev idømt 40 dages betinget fængsel. Foto: Storm Balderson / Facebook

I hendes indbakke var i sær mange racistiske kommentarer. Men selv om hun aldrig overvejede at stoppe i politik, fik tonen hende nogen gange til at stoppe med at deltage i den offentlige debat.

- Det gjorde mig rigtig ked af det. Ligesom man ikke sige, hvad der passer en ude i den virkelige verden, synes jeg også, man skal tænke over, hvad man skriver på sociale medier, forklarer hun.

- Vi har allesammen et ansvar

Som modtager af mange af de voldsomme beskeder, som Storm Balderson mener er med til at holde debatten i gang, er Afrah Al-Jabouri fortaler for en god tone, og alle debattører tager ansvar for at skabe netop det.

- Man kan anmelde kommentarer, så det bliver stoppet. Man kan skrive til andre, at det ikke er okay, siger Afrah Al-Jabouri.

- Vi har allesammen et ansvar. Vi kan ikke bare stå og kigge på, når der bliver skrevet grimme ting om andre.

Men nogen gange undlader hun selv at tage det ansvar, fordi hun ikke magter mere den dag.

- Det er blevet så slemt på Facebook, at det ikke er til at overskue.