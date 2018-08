Halvkøligt vejr blæser hen over Danmark - for en kort bemærkning

Trods lidt køligere luft lørdag fik vi alligevel en sommerdag ud af det flere steder, og mange svedte sikkert igen i den forgangne nat. Især i den østlige og sydlige del af landet.

Nu er der imidlertid håb om lidt tiltrængt afkøling til alle.

Frisk og relativt kølig luft strømmer nemlig ind over Danmark med temperaturer, som når op på 17 til 23 grader i eftermiddag, når det er varmest.

Køligt er det vel næppe i ordets forstand, men efter den lange periode med nærmest konstant sommervarme, føles det betragteligt køligere. Vi skal tilbage til den 14. juli for at finde sammenlignelige temperaturer.

Farverne taler deres eget sprog. De røde nuancer har nærmest været normal på det seneste. Nu er de forvist til det østlige Sverige, mens vi en overgang får 17 til 23 grader, når det er varmest. Foto: TV 2 VEJRET

Op til kuling med kraftige vindstød i Vendsyssel

Det bliver tilmed blæsende, så man får også mulighed for at få luftet ordentligt ud. Endda med risiko for, at et par døre smækker, for vi får en let til frisk vind fra vest inde over land og en jævn til hård vind ved kysterne.

Især i Nordjylland vil man føle det som værende ret blæsende hen over eftermiddagen med vinde op til kulingstyrke ved kysten fra Hirtshals-kanten og ned til omkring Løkken og Blokhus og kraftige vindstød hen over Vendsyssel.

Himlen bliver desuden noget skyet i perioder med mulighed for en lille smule regn i det vestlige og nordvestlige Jylland.

Søndagens vejr er dog en enlig svale, for allerede mandag drejer vinden mod syd, og temperaturen stiger til omkring 25 grader i dele af Sønderjylland og på Fyn og Lolland.

Tirsdag og onsdag ser deciderede varme ud med over 30 grader mange steder