Glohed fredag: Vi kan få den varmeste dag i otte år

Den landsdækkende hedebølge er over Danmark på tredje døgn, og fredag eftermiddag får temperaturen endnu et lille nøk opad.

Særdeles varm luft blæser op over landet fra sydøst, og det gør, at de højeste temperaturer i dag vil være at finde i de vestlige landsdele.

Navnlig i den vest- og nordvestlige del af Jylland kan eftermiddagstimerne blive steghede, når temperaturen topper. De nuværende prognoser viser, at temperaturen kan nå op mellem 32 og 34 grader, når det bliver allervarmest.

Det vil ikke alene gøre fredag til den hidtil varmeste dag i år, men også gøre det til den potentielt varmeste her i landet i otte år. Ikke siden den 11. juli 2010, hvor Hammer Odde på Bornholm målte hele 34,1 grader, har termometert nået 34.

Også varmt mod øst

I resten af landet bliver det også en meget varm fredag med temperaturer mellem 26 og 32 grader - køligst ved østvendte kyster.

Det meste af dagen vil solen skinne fra en næsten skyfri himmel, men der er en lille mulighed for en enkelt eftermiddagsbyge - især over Sjælland.

Fredag bliver den sjette tropedag i 2018 og den 55. sommerdag.

Godt måneformørkelsesvejr

Kombinationen af skyfrit vejr og høje temperaturer i aften, giver optimale betingelser for at betragte den totale måneformørkelse, som indtræffer mellem klokken 21.30 og 23.13.